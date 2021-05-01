Что такое Благодатный огонь и как он попадает в Россию?

Каждый год в Великую субботу, накануне главного христианского праздника Пасхи, в иерусалимском храме Воскресения Христова происходит чудесное событие. Там в часовне, скрывающей место погребения и воскресения Иисуса, происходит чудо схождения Благодатного огня. За долгие годы тайна его появления так и не была раскрыта. Что такое Благодатный огонь, почему тысячи паломников стремятся его увидеть и как он попадает в Россию, об этом на amic.ru.
Это зримое свидетельство воскрешения Иисуса Христа. Благодатным называют огонь, который сходит на мраморную плиту Гроба Господня в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Это происходит ежегодно в полдень на богослужении в Великую субботу, накануне православной Пасхи.
Зажигается он в Кувуклии (часовня в центре огромного храма). Она скрывает пещеру Гроба Господня, где был погребен Иисус Христос. В Кувуклии два крошечных помещения: у входа – придел Ангела с частью камня, который некогда закрывал вход, и сама пещера Гроба Господня, очень тесная, с покрытым мраморной плитой ложем.
Вынос Святого Света символизирует сошествие Святого Духа, который является человечеству в виде огня. Миллионы людей считают, что Благодатный огонь появляется сверхъестественным образом. Для них это свидетельство правильности православной веры.
Первое божественное явление в виде огня было описано в Библии. В ней сказано, что Господь явился Моисею в виде куста неопалимой купины, который горел огнём, но не сгорал. Письменные свидетельства схождения "Святого света" непосредственно в храм Гроба Господня в Иерусалиме относятся к IX веку.
К XIX веку церемония схождения Благодатного огня приобрела современные черты. Она даже была закреплена специальным документом, изданным правительством Османской империи. Это было сделано во избежание конфликта между представителями различных православных церквей, а также православных с мусульманами.
Но что происходит в Кувуклии, доподлинно неизвестно – трансляции оттуда не ведётся, нет фото- или видеозаписи.
В субботу с утра в часовне гасят все лампады и доливают в них масло, затем помещение трижды проверяют (не спрятан ли где-то огонь или его источник), в том числе и израильские полицейские, мусульмане и иудеи. Затем двери запечатывают воском.
Во время субботнего богослужения Гроб Господень трижды обходят крестным ходом. Ход церемонии продуман и закреплён годами. Сама служба символически изображает Страсти Христовы, Погребение и Воскресение. А вынос света – выход из гроба Света истинного, то есть воскресение.
В настоящее время в церемонии участвуют представители Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, а также Коптской и Сирийской церквей.
Возглавляет богослужение Иерусалимский патриарх. Его сопровождает Армянский архимандрит. В Кувуклию они проходят вдвоём, но перед этим патриарх снимает праздничные одежды. Он остаётся только в подрясниках, надетых поверх рубашки и брюк. Также его обыскивает полиция, чтобы исключить вероятность проноса зажигалки.
Армянский архиерей остаётся в приделе Ангела, а патриарх проходит к ложу Спасителя и молит Господа о ниспослании Благодатного огня.
За закрытыми дверями начинается настоящее таинство волшебства. На мраморной плите Гроба появляются синие огоньки. Одного из них священнослужитель касается ватным шариком – и огонь перекидывается на неё. Патриарх зажигает с помощью ватки лампаду и связку из 33 свечей – по числу лет земной жизни Спасителя. Их он передаёт вначале армянскому архиерею, а потом коптскому. Затем огонь дают всем людям, присутствующим в храме. Раздаётся громкий колокольный звон, который длится и длится.
За всю историю ожидание схождения огня длилось от пяти минут до нескольких часов.
Известно, что Благодатный огонь в первые минуты не обжигает, не опаляет волосы, им даже умываются. Попавший на одежду воск свечей, горевших Благодатным огнём, невозможно вывести. Бывали случаи, что во время службы в Великую субботу в руках у верующих сами по себе воспламенялись свечи.
Кстати, схождение Благодатного огня на Гроб Господень происходит не только в Пасху, но и в некоторые другие дни, даже когда храм закрыт и в нём никого нет. Это не раз фиксировала установленная там камера видеонаблюдения.
Скептики стараются доказать, что священники проносят под одеждой спички. А учёные ищут чуду научное объяснение. Но замеры доказывают, что температура горения передаваемой от свечи к свече огня после его схождения не превышает 40 градусов. По сути, это плазма, а не огонь. Данного состояния вещества невозможно достичь без лабораторных условий.
На одной из церемоний неофициально присутствовал сотрудник Курчатовского института (Москва) с осциллографом. И за несколько минут до схождения огня прибором, фиксирующим спектр электромагнитного излучения, он зарегистрировал одиночный разряд. Странный длинноволновый импульс больше не повторился. Тот учёный до сих пор не знает, в чём была причина разряда. А другие, занимающиеся физическими проблемами, напомнили: такие разряды случаются на месте разломов тектонических плит. Кстати, храм Гроба Господня стоит как раз на одном из них. Так что наука никаких спичек в руках священников не зарегистрировала.
Отметим, что Армянская апостольская церковь называет Благодатный огонь Святым Светом. Представители этой церкви не считают, что Благодатный огонь каждый год сходит сверхъестественным способом. Они лишь говорят, что любой огонь по молитвам патриарха становится святым.
Обычай централизованного привоза благодатного огня в Москву появился не так давно. В 2003 году фонд Андрея Первозванного запустил проект принесения благодатного огня в рамках своей программы "Просите мира Иерусалиму".
В 2021 году Благодатный огонь доставят из Иерусалима в Москву 1 мая. Как и в 2020-м, транспортировка будет осуществляться в условиях серьёзных ограничений, связанных с распространением коронавируса, сообщает ТАСС. "Лампады с Благодатным огнём доставят на борт самолёта посольством Российской Федерации в государстве Израиль. Делегация фонда Андрея Первозванного сразу же вылетит обратно в Москву, чтобы своевременно доставить лампады с Благодатным огнём к патриаршему богослужению в Храме Христа Спасителя", – рассказали в пресс-службе фонда.
По рекомендации Роспотребнадзора традиционной встречи Благодатного огня в аэропорту не будет.
В пасхальные дни Благодатный огонь доставят в 25 российских городов. Среди них Бийск и Новосибирск, Красноярск, Кемерово и др.
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