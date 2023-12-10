30-градусный мороз ожидается в Алтайском крае 10 декабря

Днем будет преимущественно без осадков

10 декабря 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 10 декабря ожидается от 25 до 30 градусов мороза, преимущественно без осадков, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Местами при этом будет значительно теплее, вплоть до -23...-18 градусов. В Барнауле ожидается около 25-27 градусов ниже нуля.

На дорогах местами будет гололедица. Ветер подует восточный, 2-7 м/с.