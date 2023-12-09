Жителям Казахстана пообещали морозы в 380 градусов

В пресс-службе оператора позднее сообщили, что произошла техническая ошибка

09 декабря 2023, 18:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Абоненты мобильного оператора Tele2 на севере Казахстана получили СМС-рассылку о морозах -380 градусов, сообщает РИА Новости.

"08.12.23 на территории СКО сильный мороз до -380°С. Отмена занятий 0-11 классы", – говорилось в сообщении с номера 112.

В пресс-службе Tele2 объяснили случившееся технической ошибкой: в рассылке значок градуса был заменен на 0. После обнаружения неправильной цифры абонентам отправили исправленное сообщение.

Впрочем, люди с юмором отреагировали на такой прогноз: "На работу идти все равно придется", — шутили они в соцсетях.

Летом кузбасский город Междуреченск возглавил список самых населенных городов России в поисковой системе "Яндекс". По запросу "города-миллионники России" поисковик по ошибке выдавал результат, согласно которому в Междуреченске проживает 9,6 млрд человек.