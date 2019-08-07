Туристка из Екатеринбурга попала под камнепад на отдыхе в Горном Алтае

Проводится проверка по факту гибели туристки, попавшей под камнепад во время отдыха в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, сообщает региональный СК.

"Установлено, что группа туристов из Екатеринбурга в составе восьми человек 02.08.2019 приехала в Усть-Коксинский район для совершения похода и осмотра достопримечательностей", — рассказали в ведомстве.

Все члены группы прошли регистрацию в МЧС по Республике Алтай, отмечают в СК.

Во вторник днем, 6 августа, при спуске туристов с горы в районе озера Дяраш-Кел в 50 км от села Кучерла, несмотря на сухую и безветренную погоду, произошел камнепад. В результате пострадала туристка.

Женщина была эвакуирована вертолетом спасателей, однако от полученных повреждений скончалась до госпитализации в больницу.

В 2016 году камнепад на горе Белуха в Республике Алтай также не обошелся без жертв среди туристов.