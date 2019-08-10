Хоккейный клуб "Динамо Алтай" объявил конкурс на создание графического образа талисмана команды. Конкурс проходит в группе в социальной сети "ВКонтакте". После того, как клуб сменил название, новое руководство решило полностью сделать ребрендинг клуба и поменять символ – быка "СимОн".

По условиям конкурса нужно было прислать несколько изображений в виде рисунка или компьютерной графики и рассказать, почему именно этот "маскот" должен стать талисманом ХК "Динамо Алтай".

На первом этапе все работы, по мере поступления, рассмотрит руководство клуба, тренерский штаб и игроки. Для финального этапа конкурса будет выбрано 10 эскизов, из которых болельщики посредством голосования в официальной группе и выберут новый талисман. Окончательные итоги конкурса будут подведены 12 августа 2019 года.

Среди пяти работ, присланных на рассмотрение комиссии, – енот Крага, НЛОшки Ди и Мо, шайба Бригантина, Кабантес и Динамит. Некоторые варианты категорически не понравились болельщикам.

"То корова, то свинья. У нас что, команда с сельским хозяйством связана?" – говорится в одном из комментариев.

Директор клуба Руслан Чайкин рассказал, что сейчас разрабатывается новый логотип клуба. Известно, что цвета формы будут темно-синего "агрессивного" оттенка, а в логотип точно войдут буквы-инициалы "А" и "Д". Директор хоккейного клуба дал понять, что все новшества будут презентованы перед стартом сезона – для этого проведут специальную пресс-конференцию.