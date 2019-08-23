Барнаульцы просят "Ашан" остаться. В ход пошла петиция

Петиция с просьбой не закрывать магазины "Ашан" в Барнауле появилась на сайте Change.org. Жители столицы Алтайского края намерены бороться за любимого ретейлера.

"22 августа в СМИ появились сообщения о том, что магазины "Ашан" в Барнауле закроют в октябре. Мы не хотим, чтобы "Ашан" закрылся, потому что там множество уникальных товаров, хорошие цены и сервис. Город и его жители сильно пострадают от закрытия магазинов этой торговой сети!" – говорится в тексте петиции.

Барнаульцы надеются, что "руководство гипермаркета примет решение не уезжать из города и дальше радовать людей своим ассортиментом и удобством".

"Не дадим закрыться Ашану!" – обращаются авторы петиции с просьбой поставить свою подпись. Впрочем, на момент написания новости поддержали ее только 13 человек.

Ранее сообщалось, что ретейлер покидает торговые центры ТРЦ Galaxy и ТЦ "Волна", в которых является якорным арендатором.

По предположению экспертов, происходит это из-за конкуренции с торговой сетью "Лента". Кроме того, востребованность гипермаркетов в России постепенно падает: маленьким магазинам у дома удается держать вполне конкурентоспособные цены.

В соцсетях жители Барнаула отметили, что в "Ашане" у них есть возможность приобрести товары, которых не найти в других магазинах, причем цены на некоторую продукцию ниже, чем в других торговых точках.