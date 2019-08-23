Барнаульцы просят "Ашан" остаться. В ход пошла петиция

Петиция с просьбой не закрывать магазины "Ашан" в Барнауле появилась на сайте Change.org. Жители столицы Алтайского края намерены бороться за любимого ретейлера.
"22 августа в СМИ появились сообщения о том, что магазины "Ашан" в Барнауле закроют в октябре. Мы не хотим, чтобы "Ашан" закрылся, потому что там множество уникальных товаров, хорошие цены и сервис. Город и его жители сильно пострадают от закрытия магазинов этой торговой сети!" – говорится в тексте петиции.
Барнаульцы надеются, что "руководство гипермаркета примет решение не уезжать из города и дальше радовать людей своим ассортиментом и удобством".
"Не дадим закрыться Ашану!" – обращаются авторы петиции с просьбой поставить свою подпись. Впрочем, на момент написания новости поддержали ее только 13 человек.
Ранее сообщалось, что ретейлер покидает торговые центры ТРЦ Galaxy и ТЦ "Волна", в которых является якорным арендатором.
По предположению экспертов, происходит это из-за конкуренции с торговой сетью "Лента". Кроме того, востребованность гипермаркетов в России постепенно падает: маленьким магазинам у дома удается держать вполне конкурентоспособные цены.
В соцсетях жители Барнаула отметили, что в "Ашане" у них есть возможность приобрести товары, которых не найти в других магазинах, причем цены на некоторую продукцию ниже, чем в других торговых точках.
Комментарии
потому что там множество уникальных товаров, хорошие цены и сервис. Город и его жители сильно пострадают от закрытия магазинов этой торговой сети!
Вообще ни разу там не была, не страдаю, не подписывала.
Спасибо, ваше мнение очень ценно для нас.
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петиция ахххаааа
нуну
А где петиция "Скатертью дорога"?
23.08.2019 12:25
Житель города
Привет, полотерка из Марии-ры!
23.08.2019 12:32
- гость -
А где петиция "Скатертью дорога"?
Организуйте.
Смешно звучит петиция, да это те кто не большого ума состряпал конечно.В капиталлистическом мире плевать хотели в принципе на человека, тут решающее прибыль. Ну а так, 1.5-2 года назад мы там еще покупали что то,прямо набирали тележку полную на неделю, а сейчас уже в Мария Ра хлебушек взять и молочка. Прямо ситуация финансовая кошелька значительно изменилась...
Организуйте.
подпишите?
подпишите?
да. еще и дедушку беспалого уговорю
"Прямо ситуация финансовая кошелька значительно изменилась..."
Следующая новость: "В Барнауле уменьшилось количество ТЦ"
досвидос, не велика потеря
Лучше Машку с ее ущербным ассортиментом закройте!
маленьким магазинам у дома удается держать вполне конкурентоспособные цены
Так это и есть рынок. Если мне будет выгодно, я поеду в Ашан, не будет, зайду у дома. Другое дело, что Ашан может и рад снизить цены, но арендодатель не дает, влупив арендную плату. Но арендодатель построил огромные площади, их надо окупать, иначе он сам влетит
Людям совсем нечего делать?
23.08.2019 12:40
- гость -
замётано
Жаль. Хороший магазин был.
Жалко, затаривался там перед дачей.
Интересно, кто займет место?
Когда строили Ашан, говорили что Лента загнется, а оно вона как вышло... Оно чем дальше, тем хуже, сейчас в Ашане действительно уже брать нечего...
не жаль .Идиотская система расчета на кассе.
Идиотская система расчета на кассе.
Ну для слабоумных может быть и идиотская. Зато вы нормальным людям не мешаете, своим поиском мелочи или нехваткой денег на карте.
Рекламный ход всё это
Петиция не поможет - нужна прибыль, а в крае самое нищее население страны ...
С уваженьем. Дата, подпись.. . Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото".
Рекламный ход всё это
а на что рассчитано? я там ни разу не была и не тянет