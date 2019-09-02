ПФР хочет заменить накопительную пенсию одноразовой выплатой. Но не всем

Пенсионный фонд России выступил с инициативой поднять планку накоплений, при которых назначается накопительная пенсия, сообщает РБК.

Сейчас этот показатель составляет 5% от суммы общей пенсии, или в перерасчете по текущим стандартам – 177 тысяч рублей (700 рублей в месяц). Если же сумма меньше, то ее выплачивают единовременно и назначается только пенсия по старости.

ПФР предлагает поднять эту планку до 20% от прожиточного минимума пенсионера. В перерасчете с ожидаемым временем дожития и прожиточным минимумом эта сумма увеличится до 450-500 тысяч рублей (1770 рублей в месяц).

Из этого следует, что если к моменту выхода на пенсию россиянин не имеет на накопительном счету минимально необходимые 450-500 тысяч рублей, то его средства выплачиваются за раз, и он получает только пенсию по старости.

Инициатива направлена на экспертизу в Минфин, Минэкономразвития, ЦБ, Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов и Национальную ассоциацию пенсионных фондов.

Напомним, что в России за первую половину 2019 года появилось 509 тысяч пенсионеров, из которых 59% получают страховую пенсию по старости – самая массовая пенсионная выплата в стране.

В ПФР отметили, что многие досрочно выходят на пенсию несмотря на то, что с этого года началось повышение соответствующего возраста. Это касается работающих во вредных, опасных и тяжелых условиях.

Также продолжается назначение пенсий по инвалидности и по потере кормильца, так как "их не затронули переходные положения нового законодательства".

Поэтапное повышение возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и некоторые виды пенсии по государственному обеспечению, продлится в течение 10 лет. В первые годы действует специальная льгота – назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Она предусмотрена для женщин 1964-1965 и мужчин 1959-1960 годов рождения, которые должны были выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах. Благодаря льготе они начали выходить на пенсию с 1 июля 2019 года в возрасте 55,5 года (женщины) и 60,5 года (мужчины).