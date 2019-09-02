ПФР хочет заменить накопительную пенсию одноразовой выплатой. Но не всем

Пенсионный фонд России выступил с инициативой поднять планку накоплений, при которых назначается накопительная пенсия, сообщает РБК.
Сейчас этот показатель составляет 5% от суммы общей пенсии, или в перерасчете по текущим стандартам – 177 тысяч рублей (700 рублей в месяц). Если же сумма меньше, то ее выплачивают единовременно и назначается только пенсия по старости.
ПФР предлагает поднять эту планку до 20% от прожиточного минимума пенсионера. В перерасчете с ожидаемым временем дожития и прожиточным минимумом эта сумма увеличится до 450-500 тысяч рублей (1770 рублей в месяц).
Из этого следует, что если к моменту выхода на пенсию россиянин не имеет на накопительном счету минимально необходимые 450-500 тысяч рублей, то его средства выплачиваются за раз, и он получает только пенсию по старости.
Инициатива направлена на экспертизу в Минфин, Минэкономразвития, ЦБ, Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов и Национальную ассоциацию пенсионных фондов.
Напомним, что в России за первую половину 2019 года появилось 509 тысяч пенсионеров, из которых 59% получают страховую пенсию по старости – самая массовая пенсионная выплата в стране.
В ПФР отметили, что многие досрочно выходят на пенсию несмотря на то, что с этого года началось повышение соответствующего возраста. Это касается работающих во вредных, опасных и тяжелых условиях.
Также продолжается назначение пенсий по инвалидности и по потере кормильца, так как "их не затронули переходные положения нового законодательства".
Поэтапное повышение возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и некоторые виды пенсии по государственному обеспечению, продлится в течение 10 лет. В первые годы действует специальная льгота – назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Она предусмотрена для женщин 1964-1965 и мужчин 1959-1960 годов рождения, которые должны были выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах. Благодаря льготе они начали выходить на пенсию с 1 июля 2019 года в возрасте 55,5 года (женщины) и 60,5 года (мужчины).
Комментарии
Всё для народа стараются
Оккупанты решили окончательно порвать связь с народом. (А была ли она? Просто может народ, как бараны, доверился вожаку ведущего его к обрыву)
Допустим я работал и исправно платил в ПРФ взносы.
Но в 50 лет умер.
Вопрос: куда уходят в таком случае мои накопления? И почему они не переходят моим детям?
2.09.2019 10:51
- гость -
Не баитесь, есть очень много кого "мешал вам жить" но кто будет вашу пенсию получать.
не могут остановится придумывают новые схемы для изъятия накопленных средств у населения. Есть простой вариант "решения с пенсиями" сразу средства перечисляются на счет будущего пенсионера. При достижения пенсионного возраста живешь на эти средства Фсе!!! нафига нам правительство - распустить
все полиционеры и уфсиновцы выходят на пенсию в сорок лет - им нужно платить дань.
а этих силовиков все больше.
2.09.2019 11:19
- гость -
И причём очень хорошие пенсии не то, что у тех кто налоги платил на которые они и служа то жили.
Ликвидируйте уже пенсионную систему совсем.
Возраст увеличен, а пенсии так и остались мизерными. 20 лет на шинном производстве 10 тыс. пенсия. А накопительную давно "заморозили" и используют по своему усмотрению.
2.09.2019 10:51
- гость -
Допустим я работал и исправно платил в ПРФ взносы.
Но в 50 лет умер.
Вопрос: куда уходят в таком случае мои накопления? И почему они не переходят моим детям?
У нас такой пример. Мама всю жизнь работала врачом, умерла в 51 год.
Кому платила взносы в ПФ? Мы, дети, ни при чем остались.
Наперсточники.
Эх так и будут бедные пенсионеры получать страховые проценты вместо своих честно заработанных пенсий.