За сильным, красивым и здоровым телом – в ТРЦ "Пионер": 10 сентября 2019 года здесь состоялось техническое открытие нового тренажерного зала сети "Рельеф", который с радостью готов принять гостей.
Пространство для тренировок в новом клубе очень функционально: множество тренажеров различной направленности помогут прокачать ваше тело, не пропустив ни одной мышцы. Яркий дизайн интерьера зарядит спортсменов энергией на все время тренировки, а мотивирующие фразы будут поддерживать, не давая сойти с дистанции.
Что самое приятное, ценник в "Рельефе" – один из самых лояльных в городе. Ведь главное, чтобы каждый мог позаботиться о своем здоровье и сделать тело более подтянутым.
ТРЦ "Пионер" за то, чтобы спорт стал ближе для всех. Здесь вы также сможете найти одежду и товары для спорта в отделах Sporthouse, Forvard и Familia* на третьем этаже торгового центра, а спортивное питание – в магазине "Спортпит" на втором этаже.
Приготовьтесь быть в тонусе этой осенью с клубом "Рельеф" и ТРЦ "Пионер"!
Ждем вас!
ТРЦ "ПИОНЕР"
г. Барнаул, проспект Ленина, 102в
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*Спортхаус, Форвард, Фамилиа – прим. ред.
Комментарии
У нас весь "спорт" сводится к качалке. Походил, покачался, вроде типа спортсмен, и не устал особо. При всем этом ДЮСШ, где дети/юноши/взрослые занимаются, в зоне бедствия. Нет где стадионы, где залы борьбы и бокса, где спортивные площадки ?