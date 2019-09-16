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Почему счетчик может быть причиной переплат за электричество: разбираемся с проблемой

, ИА "Амител"
Приборы учета с истекшим сроком поверки могут заметно увеличить расходы на электроэнергию – информируют в АО "Алтайэнергосбыт"
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Прибор учета (далее – ПУ) является измерительным электронно-механическим устройством и как любое устройство имеет срок межповерочного интервала, в течение которого прибор может работать в заданных заводом-изготовителем параметрах. Для обеспечения единства измерений периодически счетчик должен проходить поверку, то есть государственный метрологический контроль и надзор за точностью измерений.

Действующее законодательство возлагает полную ответственность за сохранность прибора учета и обязанность по его поверке на собственника. Если срок межповерочного интервала (МПИ) истек, то счетчик не может эксплуатироваться, а это значит, что количество потребленных киловатт будет начисляться расчетным методом.

Что же такое расчетный метод? Это значит, что три первых расчетных периода подряд для жилого помещения и два первых расчетных периода подряд для нежилого помещения объем потребления электроэнергии будет исчисляться исходя из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, зафиксированного ПУ за период не менее шести месяцев. За последующие периоды – исходя из утвержденных нормативов потребления с применением повышающего коэффициента 1,5. Это практически всегда приводит к росту затрат абонентов на энергоснабжение!

Как узнать дату последней поверки? Межповерочный интервал ПУ составляет от 6 до 16 лет в зависимости от модели электросчетчика, года его выпуска и завода-изготовителя. Узнать срок истечения МПИ можно посмотрев паспорт ПУ, который в обязательном порядке идет в комплекте при покупке. При утере документа квартал и год последней госповерки можно увидеть на клейме госповерителя или в свидетельстве о поверке, а межповерочный интервал можно узнать на сайте федерального информационного фонда по обеспечению средств измерений. Клиенты "Алтайэнергосбыта" могут уточнить сроки поверки в ближайшем офисе компании.

Кто осуществляет поверку ПУ? Поверку может проводить только специализированная организация, имеющая аккредитацию. Единственным поверителем на территории нашего региона является Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай.

Что сделать, чтобы поверить ПУ?  Для поверки прибора учета нужно обратиться в энергоснабжающую или сетевую организацию с письменным заявлением о вызове инспектора для проверки счетчика перед его демонтажом. На основе осмотра специалистом составляется акт, в котором фиксируются показания и факт снятия пломбы. Только тогда счетчик можно снять и доставить в Алтайский ЦСМ. После поверки его можно забрать и вновь установить. Затем необходимо пригласить сотрудника сетевой организации на опломбировку. После этого счетчик считается принятым в эксплуатацию.

По результатам поверки прибор учета может быть признан неисправным и его придется менять. Как показывает практика, зачастую потребители предпочитают купить новый современный счетчик, нежели поверять старый, тем более что услуги по поверке соизмеримы с затратами на покупку нового ПУ.

По данным АО "Алтайэнергосбыт", в 2019 году более чем у 25 000 клиентов компании истек или истекает межповерочный интервал. Учитывая масштаб проблемы, компания постаралась пойти навстречу интересам своих клиентов и предусмотрела до конца года льготное предложение – покупку прибора учета, его замену или монтаж со скидкой 10%, если межповерочный интервал истек или истекает в 2019 году.

Помочь с выбором подходящего именно вам ПУ могут специалисты компании в клиентских офисах во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.

АО "Алтайэнергосбыт"
г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122
Телефоны:
Алтайский край – 8 (3852) 560-660;
Республика Алтай – 8 (38822) 20-570
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

16.09.2019 10:09
Гость

Купил новый , поверенный механический стали платить за свет 2-3 тыс руб в месяц. Все проверяющие ошибок не находили в работе прибора. Заменил на новый цифровой стало 700 р мес. Никаких обогревателей и прочих доп элементов потребления, обычные приборы в 3 шке.

16.09.2019 10:48
- гость -

Надо выключить все электроприборы из розеток,включая холодильник и зарядные устройства и оставить светить одну лампочку в 100 ватт. Если электросчётчик исправен,
через 1 час он должен "накрутить" только 0,1 ватта.Например,на барабане должна увеличиться самая крайняя правая цифра(красная) ровно на одну единицу.

16.09.2019 11:24
Гость

Почему-то мне БГЭС после окончания срока у счётчика начисляла не по среднему за 3 месяца, а по нормативу.
Наглецы

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