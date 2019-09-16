Прибор учета (далее – ПУ) является измерительным электронно-механическим устройством и как любое устройство имеет срок межповерочного интервала, в течение которого прибор может работать в заданных заводом-изготовителем параметрах. Для обеспечения единства измерений периодически счетчик должен проходить поверку, то есть государственный метрологический контроль и надзор за точностью измерений.

Действующее законодательство возлагает полную ответственность за сохранность прибора учета и обязанность по его поверке на собственника. Если срок межповерочного интервала (МПИ) истек, то счетчик не может эксплуатироваться, а это значит, что количество потребленных киловатт будет начисляться расчетным методом.

Что же такое расчетный метод? Это значит, что три первых расчетных периода подряд для жилого помещения и два первых расчетных периода подряд для нежилого помещения объем потребления электроэнергии будет исчисляться исходя из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, зафиксированного ПУ за период не менее шести месяцев. За последующие периоды – исходя из утвержденных нормативов потребления с применением повышающего коэффициента 1,5. Это практически всегда приводит к росту затрат абонентов на энергоснабжение!

Как узнать дату последней поверки? Межповерочный интервал ПУ составляет от 6 до 16 лет в зависимости от модели электросчетчика, года его выпуска и завода-изготовителя. Узнать срок истечения МПИ можно посмотрев паспорт ПУ, который в обязательном порядке идет в комплекте при покупке. При утере документа квартал и год последней госповерки можно увидеть на клейме госповерителя или в свидетельстве о поверке, а межповерочный интервал можно узнать на сайте федерального информационного фонда по обеспечению средств измерений. Клиенты "Алтайэнергосбыта" могут уточнить сроки поверки в ближайшем офисе компании.

Кто осуществляет поверку ПУ? Поверку может проводить только специализированная организация, имеющая аккредитацию. Единственным поверителем на территории нашего региона является Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай.

Что сделать, чтобы поверить ПУ? Для поверки прибора учета нужно обратиться в энергоснабжающую или сетевую организацию с письменным заявлением о вызове инспектора для проверки счетчика перед его демонтажом. На основе осмотра специалистом составляется акт, в котором фиксируются показания и факт снятия пломбы. Только тогда счетчик можно снять и доставить в Алтайский ЦСМ. После поверки его можно забрать и вновь установить. Затем необходимо пригласить сотрудника сетевой организации на опломбировку. После этого счетчик считается принятым в эксплуатацию.

По результатам поверки прибор учета может быть признан неисправным и его придется менять. Как показывает практика, зачастую потребители предпочитают купить новый современный счетчик, нежели поверять старый, тем более что услуги по поверке соизмеримы с затратами на покупку нового ПУ.

По данным АО "Алтайэнергосбыт", в 2019 году более чем у 25 000 клиентов компании истек или истекает межповерочный интервал. Учитывая масштаб проблемы, компания постаралась пойти навстречу интересам своих клиентов и предусмотрела до конца года льготное предложение – покупку прибора учета, его замену или монтаж со скидкой 10%, если межповерочный интервал истек или истекает в 2019 году.

Помочь с выбором подходящего именно вам ПУ могут специалисты компании в клиентских офисах во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.

АО "Алтайэнергосбыт"

г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122

Телефоны:

Алтайский край – 8 (3852) 560-660;

Республика Алтай – 8 (38822) 20-570

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