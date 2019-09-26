В Алтайском крае уголовник убил младенца сожительницы и не раскаялся

Житель Каменского района признался в избиении беременной сожительницы и убийстве ее 11-месячного сына, но даже спустя полгода не раскаялся в содеянном, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Трагедия случилась в январе 2019 года. Как установлено следствием, 31-летний неоднократно судимый мужчина сначала избил беременную сожительницу и угрожал убить ее, но не стал на этом останавливаться.

Свою злость уголовник выместил на ее 11-месячном сыне. Он несколько раз ударил его, после чего задушил. Смерть младенца наступила от асфиксии.

Накануне следователи завершили расследование уголовного дела. Мужчине предъявлено обвинение в угрозе убийством и убийстве малолетнего. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.