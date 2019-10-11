В Барнауле на ремонт дворов этим летом потратили 187 млн рублей

В Барнауле обустраивают дворы / Фото: barnaul.org
В Барнауле завершены самые важные работы по ремонту дворов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщается на официальном сайте города.
"Мы завершили основные работы по асфальтированию всех дворов. Ведется установка дополнительного оборудования, в числе которого спортивные, игровые комплексы и другое", – рассказал замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Андрей Федоров.
Во время выездного совещания были проверены работы на объектах по адресу ул. Деповская, 34, 36 и ул. Профинтерна, 35.
"Сегодня мы находимся на улице Деповская, 34, где уже выполнен монтаж детской площадки. В периоды ливней и таяния снега жители дома страдали от того, что вода не уходила, застаивалась. Проблему удалось решить с помощью устройства системы ливневой канализации. Жители остались довольны", – подчеркнул Федоров.
Всего в Барнауле в 2019 году отремонтировано порядка 92 тыс. кв.м дворовых проездов, 26 тыс. кв.м тротуаров. Появилось 12 новых парковочных зон, на трех дворовых территориях построена система водоотведения. Сейчас ведется установка 20 детских площадок. Размещено 295 скамеек и 409 урн, установлено 293 новых светильника.
Всего отремонтированы были 83 двора. Кроме того, проводятся дополнительные работы на 25 объектах, где устанавливают детские, спортивные и контейнерные площадки, обустраивают автомобильные парковки, а также занимаются дренажными и водоотводными системами. Эти работы проводятся при софинансировании со стороны собственников жилья.
Федоров отметил, что приемка дворов уже началась. В первую очередь внимание обращается на качество. Если есть жалобы жителей или незаконченные работы, то такой двор могут и не принять. На сегодняшний день комиссией принято 43 двора.
Приоритетный федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (сейчас – нацпроект "Жилье и городская среда") был утвержден в декабре 2016 года. За первые два года его реализации на территории города благоустроили 171 дворовую и 8 общественных территорий на общую сумму более 450 млн рублей. В 2019 году на работы выделено 311,7 млн рублей, на эти средства выполняется благоустройство 83 дворовых территорий: 19 из них расположены в Железнодорожном районе, 11 – в Индустриальном, 9 – в Ленинском, 26 – в Октябрьском, 18 – в Центральном.
Комментарии
Змеиногорский тракт 110а. Благодарим за качество и оперативность проведенных работ! Большое спасибо всем, кто принимал участие!
Жаль не получилось с оборудованием детской площадки.