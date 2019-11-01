В последний теплый день осени в Алтайском крае будет до +15 градусов

В Алтайском крае в пятницу днем, 1 ноября, ожидается +10...+15 градусов, местами по югу до +20. В отдельных районах небольшие дожди, ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров, сообщает ЦГМС по Алтайскому краю.
В Барнауле будет +13...+15 градусов, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду.
Напомним, уже 2 ноября в крае ожидается резкое похолодание. Температура ночью понизится до -3…+2 градусов. Днем обещают +2..+7, в северо-западных районах до -3. А 3 ноября днем обещают -2...+3 градуса.
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