Минздрав уточнил критерии, по которым будет считаться, что ребенок родился

Минздрав уточнил критерии появления на свет детей, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на соответствующий приказ министерства, который вступает в силу 7 ноября.
Скорректированы медицинские критерии рождения, их два. Первый – роды произошли на 22-й неделе беременности и позже. Такой ребенок должен весить от 500 граммов, а если его вес в момент появления на свет неизвестен, то учитывается длина его тела – минимум 25 см. Тогда младенец родился.
Второй критерий относится к малышам, родившимся до 22-й недели беременности. Если они весят меньше 500 граммов (или их рост менее 25 см – при неизвестном весе), то свидетельство о рождении им выдадут только через семь суток.
Именно неделю должен прожить такой младенец, прежде чем по медицинским критериям он будет считаться рожденным.
Поправки Минздрава касаются первого критерия: ранее отдельно перечислялся срок беременности (22 недели и более), отдельно – вес ребенка (500 граммов и более). Это приводило к ошибкам при регистрации рождения детей с экстремально низкой массой тела, подчеркнули в ведомстве.
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Неплохая статистическая борьба с детской смертностью