Сильный штормовой ветер и мокрый снег придут в Алтайский край

Синоптики информируют о том, что днем 8 ноября и в ночь на 9 ноября в Алтайском крае произойдет резкое ухудшение погоды.

Ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25-27 метров в секунду. Возможны осадки в виде мокрого дождя, переходящие в мокрый снег. Местами гололедные явления. Из-за появления сильного снежного покрова, на дорогах сильная гололедица.

МЧС напоминает о правилах поведения в случае ухудшения погоды.

При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Не забудьте закрыть окна на балконе: предметы, хранящиеся на нем, могут выпасть наружу и травмировать внизу людей. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

При штормовом ветре и снегопаде часто происходит порывы воздушных линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток.

Основное условие движения для водителей в условиях гололёда – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее, предупреждения о заморозках и гололеде! Предпринимайте меры для обеспечения личной безопасности заблаговременно! Соблюдайте скоростной режим. Необходимо соблюдать дистанцию. Помните, что в гололед тормозной путь увеличивается в 6-8 раз!

При осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10-20 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с "противотуманками", не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой. Перед поездкой за пределы населённого пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи. При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких.