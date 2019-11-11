Коммунисты предложили установить памятник Сталину в Барнауле

Первый секретарь Алтайского крайкома партии "Коммунисты России" Сергей Матасов в социальных сетях опубликовал обращение к Виктору Томенко, с просьбой установить памятник Сталину в Барнауле.

Открытие памятника коммунисты предложили провести в честь сразу нескольких дат: 140 лет со дня рождения И.В. Сталина; 75 лет Великой Победы; 90 лет со дня посещение И.В. Сталиным г.Барнаула.

"На сегодняшний день, по прошествии десятилетий, можно только отдать должное той выдающейся и благотворной роли, которую сыграл Иосиф Виссарионович Сталин в истории нашей страны. Влияние Сталина на ход исторических событий было столь значительно, что никакие потоки лжи и клеветы не в силах вычеркнуть его образ из народной памяти. Наоборот, с каждым годом, все больше честных людей в России и других бывших советских республик, вспоминают великое имя И.В. Сталина, его жизнь, беззаветно отданную нашему народу, нашей стране, нашему государству. Многие и сегодня, ставят его в пример", — сказано в обращении.

Увековечить память Сталина предлагают на одной из двух площадок: напротив здания краевой администрации, рядом с памятником Ленину или памятной плитой на здании Барнаульской городской Думы.