В Алтайском крае перед аномальными ночными морозами резко похолодает

В Алтайском крае в четверг днем, 14 ноября, ожидается -10...-15 градусов, в южных районах до -2°C. На большей части региона будет небольшой, местами умеренный снег, в южных районах и предгорьях — сильный снег, на дорогах гололедица и снежные заносы. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров, сообщает ЦГМС по краю.

В Барнауле будет -10...-12 градусов, с похолоданием в течение дня. В первой половине дня небольшой снег, на дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

15 ноября в крае будет -18...-23 градуса, в южных районах местами до -13°C. Такие же температуры ожидаются и в субботу днем, 16 ноября. Ночью в эти дни столбик термометра в регионе опустится до -27...-34 градусов.

Напомним, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду.