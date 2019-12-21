Сколько стоят Дед Мороз со Снегурочкой на Новый год 2020

Накануне 2020 года Деды Морозы в Барнауле подешевели*. Сегодня родители пригласить волшебника могут в среднем за 1200-1300 рублей. Конечно, можно найти дешевле (начинающие Деды Морозы), но есть товарищи и подороже – это новогодние волшебники со стажем и дополнительным реквизитом, в том числе со Снегурочкой.
Кстати, в этом году, как отмечает "Авито Работа", число Дедов Морозов и Снегурочек в Барнауле выросло на 20,2%.
Видимо, из-за высокой конкуренции "волшебникам" и пришлось снизить цену. По сравнению с прошлым годом цена уменьшилась на 8,7%.
Где больше всего могут заработать Деды Морозы
Больше всего сказочные герои под Новый год 2020 могут заработать в Москве. Здесь услуги Деда Мороза и Снегурочки стоят в среднем 2 340 рублей за вызов. На втором месте – Санкт-Петербург, на третьем – Ростов-на-Дону. Здесь Дедушка Мороз обойдется в 1 850 и 1 780 рублей соответственно.
Где самые дешевые Деды Морозы
Самые дешевые Деды Морозы и Снегурочки проживают в Тольятти – в среднем 900 рублей за вызов. На втором и третьем месте по доступности услуг сказочных персонажей – Ижевск (в среднем 1 080 рублей) и Ульяновск (1 130 рублей).
* В ходе исследования было проанализировано более 10 000 актуальных объявлений о предоставлении услуг Дедов Морозов и Снегурочек на "Авито", которые были опубликованы в период с 1 по 15 декабря 2019 года.
Комментарии
журналистское расследование прям
Качество современных Дедов Морозов очень низкое. Часто это бывшие слесаря и электрики с заводов, а не артисты и педагоги.