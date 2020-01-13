Пассажирский поезд до Москвы задержали из-за верблюда на 44 минуты

Верблюд задержал прибытие пассажирского поезда "Ташкент — Москва" на 44 минуты, сообщает издание "Правда" со ссылкой на информацию пресс-службы Приволжской железной дороги.
Животное зашло на рельсы, а при приближении ж/д транспорта стало бежать по ним со скоростью около 20 км/ч. Машинист снизил скорость, чтобы не сбить четвероногого нарушителя.
Видимо, верблюд стал уставать, и его скорость тоже падала. Пассажиры стали беспокоиться, что скоро он и вовсе ляжет отдыхать прямо на путях. Но этого не произошло – звуковым сигналом все-таки удалось спугнуть животное.
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