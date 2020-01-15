Все спланировано. Алтайские политики об отставке Медведева и выборах в Госдуму

Не успели еще остыть страницы информационных агентств после фееричного и одного из лучших выступлений Владимира Путина с посланием перед Федеральным Собранием, как новая "молния": премьер-министр Дмитрий Медведев и все правительство подало в отставку. Почему сегодня, зачем вообще и что будет дальше? Алтайские политики и эксперты попытались порассуждать об этом для amic.ru.

Мария Прусакова, депутат парламента Алтайского края (АКЗС), глава краевого комитета КПРФ:

"Накануне лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с требованием отставки Медведева. Можно по этому поводу пошутить, что Медведев услышал этот призыв и ушел. Но если серьезно, то событие, конечно, внезапное. Если относительно послания были предположения по социальной тематике – что может сказать президент, то отставки, судя по всему, никто не ждал. Это событие должно стать основанием для дальнейших более важных политических процессов. Например, досрочное переизбрание Госдумы. Заявления о поддержке молодых семей – это больше похоже на предвыборные заявления. Да и предвыборный штаб "Единая Россия" уже создала. Плюс к этому празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году – лучшее время для выборов в ГД.

Тем более что президент объявил о расширении полномочий парламента и Совфеда. Понятно, что все это было спланировано. Это рывок перед финишем выдыхающегося спортсмена".

Евгения Боровикова, депутат АКЗС, в недавнем прошлом глава регионального отделения ЛДПР:

"Как к премьер-министру я к нему негативно относилась. Считаю, что власти нужна ротация и смена поколений. Не может человек занимать один пост, пока его не вынесут вперед ногами. Хотя ему уже дали новое место, значит, он также будет у власти, у кормушки.

В послании президента был важный момент. Он сказал о необходимости участия в работе правительства представителей всех парламентских партий. Если это произойдет, то в кабмине, наконец, появится реальная дискуссия, это очень нужно для принятия правильных, народных решений".

Александр Молотов, депутат АКЗС, глава фракции "Справедливая Россия":

"Это было неожиданно и при этом ожидаемо. "Справедливая Россия" давно требовала отставки правительства Медведева. Если помните, в 2016 году мы выступали с требованием "Делай или уходи". Есть понимание, что политика правительства не соответствует политике президента. Чем дальше, тем больше был разрыв между президентом с его словами о борьбе с бедностью, "народосбережением" и абсолютно либеральной, монетаристской политикой правительства и Центробанка. В этом смысле отставка назревала. Неожиданно, что это произошло сейчас. Обычно, если не брать в расчет последние два срока полномочий Путина, отставка правительства происходила перед парламентскими выборами дабы всех встряхнуть и придать новый импульс. Отсюда можно сделать и весьма неожиданный вывод: что выборы в Госдуму будут проведены раньше и даже в этом сентябре".

Марина Понкрашева, депутат Барнаульской городской Думы от партии "Единая Россия", член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Алтайском крае:

"Думаю, что никто не ожидал, даже сами министры, что правительство сегодня уйдёт в отставку. 2020 год — это год больших перемен и отставка правительства только начало.

Очевидно, что правительство Дмитрия Медведева выполнило многие из тех задач, которые на них возлагал президент, но не все. Думаю, что решение отправить кабмин в отставку связано с новыми задачами, которые обозначил Путин в своём послании Федеральному Собранию. А задачи требуют и новых подходов к их решению.

Именно решение социальных вопросов, улучшение благосостояния граждан должно стать для нового премьера и правительства первостепенной задачей — это и национальные проекты, и работа по социальному блоку правительства и прозвучавшие сегодня задачи от президента".

А ещё мы поговорили с Геннадием Шейдой, алтайским политологом:

"И послание, и раскупоривание "кубышки", и отставка Дмитрия Медведева говорит о том, что Кремль чрезвычайно озабочен предстоящим транзитом власти и будущим страны. Продолжающая стагнация в экономике, растущая бедность, снижение социального оптимизма и доверие к многим институтам власти потребовали кадровых изменений. Медведев последние годы был громоотводом, поэтому его отставка с поста, но не уход из числа самых влиятельных людей России, даст некоторую передышку. Поможет и запас прочности в виде значительных финансовых резервов в Фонде национального благосостояния. Финансовый рынок на отставку Медведева реагирует пока спокойно, поскольку люди знают, где находятся реальные рычаги власти. На данном этапе премьер, кто бы им ни был, будет скорее всего технической фигурой, что укладывается в существующую ныне модель госуправления".