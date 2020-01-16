Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра

Госдума одобрила предложенного Владимиром Путиным Михаила Мишустина на пост премьер-министра Российской Федерации, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" проголосовали за. Коммунисты от голосования воздержались.

Напомним, что после отставки правительства, Владимир Путин предложил на должность премьер-министра главу ФНС Михаила Мишустина. В Государственной думе состоялось заседания, на котором выступал Мишустин, по итогам которого прошло голосование.