Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра

Госдума одобрила предложенного Владимиром Путиным Михаила Мишустина на пост премьер-министра Российской Федерации, сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" проголосовали за. Коммунисты от голосования воздержались.
Напомним, что после отставки правительства, Владимир Путин предложил на должность премьер-министра главу ФНС Михаила Мишустина. В Государственной думе состоялось заседания, на котором выступал Мишустин, по итогам которого прошло голосование.
Комментарии
Зюганову ещё припомнят, как он с Ходорковским шашни крутил....
кто бы сомневался что они проголосуют "за". да и вообще это же фиктивное голосование, даже если политика новоизбранного будет провальна, ни кто не за что не ответит, как это сейчас с Медведевым. коммунисты молодцы, не стали грех на душу брать)
Одним хоккеистом больше....
В 2010 году Мишустин возглавляет Федеральную Налоговую Службу и вынужден публиковать декларации. И сразу стало невозможно не обратить внимание на его супругу — Владлену Юрьевну Мишустину. Дела у нее идут великолепно. Это просто какая-то Атлантиха, расправившая плечи.
За последние 9 лет она одна (без дохода супруга-чиновника) заработала почти 800 миллионов рублей .2015 год: 81 млн руб
2016 год: 77 млн руб
2017 год: 68 млн руб
2018 год: 48 млн руб
Итого: 789 млн рублей. (Из расследования ФБК)
На Мишустина есть компромат у Путина.
На Владлену Мишустину не зарегистрировано ни одного действующего юридического лица. Про нее ничего невозможно найти в интернете. Но каждый год она исправно зарабатывает то по миллиону долларов, то по два, то по четыре. На чем? Как? Тайна покрытая мраком, как это всегда и бывает с нашими чиновникам (Из расследования ФБК)
это наш с презик...............? да......
Жириновский развлёк публику.
Человек, который запустил онлайн кассы и налог на самозанятых, сулит россиянам успех и процветание