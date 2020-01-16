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Его не любят курильщики и пенсионеры. Чем запомнился премьер Дмитрий Медведев

, ИА "Амител"
Его называли "премьер непопулярных решений"
Инаугурация Д. Медведева на пост президента Российской Федерации

Инаугурация Д. Медведева на пост президента Российской Федерации

15 января 2020 года, через два часа после оглашения Путиным послания Федеральному Собранию, премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об уходе в отставку правительства в полном составе. Президент отставку принял, хотя и заметил, что "не все получилось". Вспоминаем, какими делами (хорошими и не очень) запомнился россиянам бывший глава правительства Дмитрий Медведев.

Ввел запрет на курение

Пост главы правительства РФ Дмитрий Медведев занимал дважды. 7 мая 2012 года президент  Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Медведева на эту должность. 8 мая согласие было получено. 21 мая правительство приступило к работе. Уже в первый год на новой должности Дмитрий Медведев вызвал практически поголовную нелюбовь всех курильщиков. Именно он выступил с предложением запретить курение в общественных местах, барах и ресторанах. Более того, Медведев настоял и на том, чтобы ввести запрет на рекламу табачной продукции. О своем отношении к курению Медведев неоднократно высказывался в личном видеоблоге. Сторонники курения, в свою очередь, заваливали блог Медведева своими комментариями, но переубедить премьера так и не смогли.

Снял Онищенко

В 2013 году Дмитрий Медведев устроил кадровые перестановки в Роспотребнадзоре и  снял с должности известного своими резкими высказываниями главного санитарного врача России Геннадия Онищенко. Впрочем, большого скандала не получилось: Медведев назначил Онищенко своим помощником. В том же году Медведев провел реформу РАН (назначил Михаила Котюкова руководителем ФАНО) и перевел Украину на поставки газа по предоплате.

Упразднил Рособоронзаказ

В 2014 году премьер Медведев  продолжил наступление на Украину: он поддержал отмену льгот на поставку газа этой стране. В этот же период он упразднил целый ряд ведомств, в числе которых  Рособоронзаказ, Рособоронпоставки и Минрегиона.

Ранил чувства японцев

В  2015 году Дмитрий Медведев побывал с рабочим визитом на Курильских островах. В ответ МИД Японии заявил послу России, что визит Медведева "ранит чувства" японцев.

"Денег нет, но вы держитесь"

2016-й  год прошел для Дмитрия Медведева в противостоянии с пенсионерами (по крайней мере так это выглядело). Все началось с его визита в Крым, где одна пожилая женщина пожаловалась на нищету и попросила  проиндексировать пенсии. В ответ премьер сказал: "…Индексации нигде нет. Просто денег нет сейчас. Найдем деньги – сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья". Итогом этой встречи стал один из самых известных мемов современности: "Денег нет, но вы держитесь!"

Дальше правительство РФ (под руководством Медведева) вообще решило вместо индексации пенсий разово выплатить пенсионерам по пять тысяч рублей. Выплаты пенсионеры получили в январе 2017 года.

Друг Платон и "Он не Димон"

В 2017 году Медведев выступил с инициативой продлить льготную оплату по системе "Платон". В том же году на премьера обратил внимание Навальный, выпустивший фильм "Он вам не Димон", рассказывающий о якобы несметных богатствах премьера. Медведев, разумеется, все обвинения опроверг.

Повод уволиться

В 2018 году фамилия Медведева попала в так называемый "кремлевский доклад" Минфина США, иными словами, премьер был объявлен в числе потенциальных персон нон грата этой страны. В списке кроме Медведева оказались еще 114 крупных чиновников и 96 российских бизнесменов. Тогда премьер прокомментировал эту ситуацию так: "Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список – повод уволиться".

Второе пришествие и пенсионная реформа

8 мая 2018 года Госдума РФ вновь одобрила кандидатуру Дмитрия Медведева на должность председателя правительства РФ. В своей первой речи в качестве кандидата на должность премьер-министра Медведев пообещал в кратчайший срок внести законопроект о пенсионной реформе в Государственную Думу. И не обманул. Этот законопроект он представил россиянам 14 июня, а спустя два дня внес в Думу. Проект вызвал бурные протесты среди населения, но несмотря на это уже в начале октября был принят Думой в окончательном чтении. Пенсионная реформа стартовала 1 января 2019 года.

Тогда же, в июне 2018 года, глава правительства объявил о повышении НДС до 20%. Этот закон Госдума также приняла очень быстро – 24 июля. А 1 января 2019 года он вступил в силу. За счет роста НДС и увеличения пенсионного возраста правительство рассчитывало профинансировать новые национальные проекты из майского указа президента 2018 года.

Естественно, ни за пенсионную реформу, ни за повышение НДС, который вызвал значительный рост цен, россияне Медведеву спасибо не сказали. Впрочем, его это особенно и не волновало. Похоже, что с ролью "премьера непопулярных решений" Дмитрий Анатольевич давно уже свыкся.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

16.01.2020 10:05
- гость -

тебя ни кто не любит, ты должна умереть.

16.01.2020 10:28
- гость -

Пенсионеры то любят, не любят кто хочет до пенсии дотянуть.

16.01.2020 10:47
АБОРИГЕН

Воровством. Вот чем он запомнился. Ничего другого про него через 10 лет не скажут, если вообще вспомнят.

16.01.2020 10:50
- гость -

разницы никакой нет, кто будет, Димон не Димон. Главное это перст указующий, а он как указывал на обнищание, так и дальше будет указывать то же направление.

16.01.2020 11:14
- гость -

Это политика и отставка правительства это работа на публику. Тасовка колоды чиновников... Людям говорят, что они плохие, это все они натворили, а вот придут другие и они будут работать на благо народа! Но все это вранье, т.к. придут те же и будут творить тоже самое - грабить и уничтожать народ!

16.01.2020 11:19
- гость -

Не верится чтобы голубятню подвинули...
Очередная многоходовка

16.01.2020 11:50
- гость -

Именно он выступил с предложением запретить курение в общественных местах, барах и ресторанах.

Да, ладно. Это инициатива Онищенко и его приближенных из Минздрава.

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