Для ушедшего в отставку Медведева введут новую должность

Президент России Владимир Путин предложил уходящему в отставку премьер-министру Дмитрию Медведеву занять новый пост, который только собирается ввести, сообщает РИА "Новости".

Речь идет о должности заместителя председателя Совета безопасности, который возглавляет глава государства. Путин уточнил, что уже обсудил с Медведевым некоторые нюансы дальнейшей совместной работы.

"Мы договорились, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок. Президент, конечно, у нас отвечает за все, но прежде всего президентский блок – это вопросы безопасности, обороноспособности и так далее, – заявил российский лидер. – Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем именно вопросами этого свойства, этой категории".

Ранее Медведев объявил о том, что российское правительство в полном составе уходит в отставку. Это связано с предлагаемыми президентом изменениями в Конституцию.

Путин поблагодарил кабинет министров за продуктивную работу и попросил продолжить исполнять обязанности до формирования нового правительства.