Четверг, 16 Январь, 00:37

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Кто будет председателем нового правительства?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,43
€ 68,37
Обь
1см -4


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отставка Правительства РФПослание Путина Федеральному Собранию-2020 Крещение-2020
Новости

"Это конституционный переворот". Политологи о том, почему Медведев распустил кабмин

, ИА "Амител"
Отставка правительства: запрос на обновление или демонстрация перезагрузки?
Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Не прошло и двух часов после оглашения послания президента Федеральному Собранию, как премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Сделал он это в соответствии со статьей 117 Конституции РФ. Путин отставку принял, поблагодарил кабинет министров за работу, хотя и заметил, что "не все получилось". Глава государства попросил членов правительства исполнять полномочия до формирования нового состава кабмина и пообещал встретиться с каждым из них лично в ближайшее время. Почему все это случилось именно сегодня, как оценить отставку и что теперь будет дальше? Об этом рассуждают ведущие российские эксперты и политологи. 

Как удобно Путину

Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов считает, что отставка ложится в линию послания на обновление политической системы. "Новые правила игры – новое правительство. Должно следовать какое-то продолжение, не менее сильное по своему содержанию и последствиям. Главный вопрос в том, какая будет конфигурация власти и как будут взаимодействовать между собой структуры в рамках исполнительной власти", – цитирует Игнатова Telegram-канал The Bell.

Политолог Федор Крашенинников считает случившееся конституционным переворотом. "Мы ойкнуть не успеем, как у нас будет новая Конституция, ее примут без всякого референдума, какими-нибудь невнятными опросами, которые нам уже обещал Миронов и другие деятели Думы", – уверен эксперт.

По его словам, Дума примет множество законов, которые позволят переписать Конституцию, как удобно Путину, и создать совершенно новую конфигурацию власти, которая позволит президенту править пожизненно.

Борис Макаренко, президент Центра политических технологий, предположил, что отставка, скорее всего, связана с социально-экономической повесткой, которая звучала в послании.

"Мы не знаем, какую комбинацию членов следующего правительства держит у себя в голове президент. Однако очевидно, что будут перераспределены игроки "партии экономии" и "партии трат", – цитирует Макаренко The Bell.

Демонстрация перезагрузки

По мнению политолога Алексея Мартынова, послание и отставка связаны по смыслу. Что касается поправок в Конституцию, то  еще предстоят обсуждение и общенародное голосование. "Я не думаю, что это будет референдум, я думаю, что это будет какой-то опрос. Как это будет сделано, еще предстоит решить. Это, что называется, дело будущего. А сегодня правительство подало в отставку. Видимо, с точки зрения новых задач, того запроса на обновление и, самое главное, тех вещей, о которых сегодня говорил президент в послании, нужны новые компоненты, новое правительство, и оно будет", – приводит слова Мартынова Telegram-канал E1.

У политолога Александра Пожалова создается ощущение, что отставка – это либо признание неготовности правительства в имеющемся составе взять на себя ответственность за реализацию амбициозных социальных поручений президента из послания, либо реакция правительства на неоднократно прозвучавшую критику в адрес темпов работы кабмина по нацпроектам и майским указам.

"Возможно, что это просто демонстрация кардинальной перезагрузки власти, которая должна дать мощный толчок ее рейтингу", – предполагает Пожалов.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Отставка Правительства РФ
Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
23:48
"Это конституционный переворот". Политологи о том, почему Медведев распустил кабмин 0
23:43
Ученые обнаружили неожиданную пользу секса для женского организма 0
23:29
Путин хочет видеть Михаила Мишустина в должности премьера 0
23:13
Правительство, которого больше нет. Кто именно ушел в отставку? 0
23:02
Алтайский биатлонист завоевал серебро в командной эстафете на юношеской Олимпиаде 0
22:17
Все спланировано. Алтайские политики об отставке Медведева и выборах в Госдуму 1
22:05
Курс рубля обвалился после отставки правительства России 1
21:38
Кто станет главой нового правительства РФ? Опрос 1
21:34
Для ушедшего в отставку Медведева введут новую должность 0
21:32
Глава Минспорта Алтая надеется, что краю дадут обещанные Медведевым деньги 1
21:22
Самая красивая женщина в мире показала фото без купальника 2
21:19
Госдума: отставка кабмина не отразится на процессе реализации послания президента 0
21:02
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира 0
20:51
Медведев объявил об отставке правительства РФ 11
20:42
СМИ: подозреваемый в убийстве пропавших алтайских подростков покончил с собой 0
20:16
Депутат Романенко рассказал о реализации послания Путина в Алтайском крае 2
20:05
О детях, бедности и Конституции. Главное из послания Путина Федеральному Собранию 2
19:42
Дочь Заворотнюк отпраздновала день рождения в палате матери 1
19:29
Два грузовика жестко столкнулись на алтайской трассе 0
19:07
Волочкова показала, как водить байк сидя на шпагате 2
18:39
Следователи заинтересовались выгнанной из дома алтайской пенсионеркой 0
18:17
Трассу под Барнаулом перекроют 15 января из-за военных колонн 0
17:59
Жилые дома и спорткомплекс в Барнауле остались без воды 0
17:46
В Алтайском крае в регистратуре поликлиники скончался мужчина 3
17:41
Пока все стабильно. Юрий Матвейко рассказал, будет ли повышаться цена на бензин 1
17:27
Путин намерен обеспечить бесплатным питанием всех учеников начальных классов 1
17:20
Путин: президент России не должен занимать более двух сроков 15
17:08
Мужчина замерз насмерть в алтайском селе 0
17:05
В России будут платить пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет 14
17:00
Учителям добавят пять тысяч рублей за классное руководство 3
16:49
Туристку заставили пройти тест на беременность перед полетом 0
16:34
Путин предложил платить маткапитал за первого ребенка и увеличить сумму за второго 14
16:31
Первые лица Алтайского края уехали в Москву слушать послание Путина 13
16:27
Зона аномального тепла. Температура воздуха в январе в Алтайском крае выше нормы 0
16:06
Праздник к нам приходит: зарплаты россиян вырастут на 2,3% в новом году 5
16:00
ДТП парализовало движение трамваев в центре Барнаула 1
15:45
Жителей Алтайского края взбудоражила информация о найденной на улице девочке 3
15:30
Иномарка "обняла" столб на Алтае 5
15:12
Генпрокуратура наказала чиновников Верхнеобского Росрыболовства за нарушения закона 0
15:00
Учительницу затравили за поход в отдел нижнего белья в Ульяновске 32
14:46
Алтайские гостиницы признали одними из самых дешевых в России 2
14:33
Крестный ход и иордань на Оби. Как будут праздновать Крещение Господне в Барнауле 6
14:15
Источник массового отравления ищут в иркутском городе 0
14:00
Бизнесмен Павел Тулин ушел с поста руководителя "АлтайБаскет" 4
13:39
Порывы до 30 м/с. В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение 2
13:28
"Загнали граждан в кабалу". Жириновский призвал списать долги россиянам 23
13:15
Барнаульские эсеры посетили пункт выдачи льготных лекарств. И увидели дикие очереди 15
13:06
Завалили. Барнаульцы написали обращение по поводу вывоза снега в Ленточный бор 4
12:54
Барнаул ворвался в тройку лидеров конкурса "Город России" 18
12:42
С парадного. Алтайский водитель врезался в кафе 1

© ИА «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.