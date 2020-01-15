Глава Минспорта Алтая надеется, что краю дадут обещанные Медведевым деньги

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев выразил надежду, что регион получит средства на строительство ФОКа в Санниково, несмотря на отставку премьер-министра Дмитрия Медведева. Именно он обещал выделить средства на физкультурно-оздоровительный комплекс после визита в начале ноября в Алтайский край.

"Нам важно, чтобы обещанные средства на ФОК в Санниково пришли. И была преемственность по всем достигнутым договоренностям, касающимся Алтайского края", – сказал Алексей Перфильев.

По его словам, во время визита Медведева и министра спорта России Павла Колобкова была обещана на публичном уровне поддержка Алтайского края. Помимо строительства объекта в Санниково, региону обещали деньги на строительство еще двух ФОКов – в Барнауле и Бийске. Однако документ на правительственном уровне о выделении средств так и не был подписан.

Дмитрий Медведев и правительство страны ушло в отставку 15 января, сразу после обращения президента Владимира Путина к Федеральному Собранию. Министр спорта страны Павел Колобков уже подтвердил, что не будет работать в новом составе правительства.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев находился с рабочим визитом в Алтайском крае 12 и 13 ноября. Он побывал в селе Санниково, где провел заседание по развитию сельских территорий в стране. Однако запомнился визит Медведева благодаря женщине, которая кинулась к нему в ноги и попросила решить проблему отсутствия горячей воды в многоквартирном доме. Глава правительства попросил разобраться в проблеме губернатора Виктора Томенко, который заглянул к женщине уже через несколько часов. Самолет с Медведевым еще не успел взлететь в небо из барнаульского аэропорта, а правоохранительные органы уже заинтересовались, почему в Санниково не работает котельная. На следующий день Виктор Томенко принял решение отремонтировать ее к концу 2020 года.