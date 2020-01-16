Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов о возможной должности в новом правительстве, сообщает РИА "Новости".

"Все эти годы, сразу после окончания института, я не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности, продолжаю это делать и сейчас", – сказал он на встрече в филиале МГИМО в Ташкенте.

Ранее Дмитрий Медведев сообщил Владимиру Путину о роспуске правительства. Это произошло после послания президента Федеральному Собранию. На должность нового главы правительства Путин предложил Михаила Мишустина.