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Маленькое политическое землетрясение. Можно ли отставку кабмина считать переворотом?

, ИА "Амител"
В экспертном сообществе нет единого мнения об отставке правительства страны

Российское правительство в полном составе подало в отставку после очередного послания президента страны Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом заявил глава кабинета министров Дмитрий Медведев, заявив, что президент "обозначил ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации" и поэтому "было бы правильным, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции ….правительство ...в полном составе подало в отставку". Что означает этот шаг — в этом разбирался корреспондент amic.ru Андрей Магас.

Не переворот ли это?

В ряде популярных телеграмм-каналов уже прозвучало мнение, что Путин "совершил переворот", уволив правительство и заменив его главу. Только это, конечно, переворотом назвать нельзя. Во всяком случае, формально. Статья 117 Конституции РФ гласит, что "правительство Российской Федерации может подать в отставку, которая принимается или отклоняется Президентом....Президент может принять решение об отставке Правительства... 3. Государственная Дума может выразить недоверие Правительству Российской Федерации. Постановление о недоверии Правительству...принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы".

Таким образом, буква закона в данном случае не нарушена. Тем более, что формально не Путин обяъвил об отставке правительства, а глава кабинета министров сам объявил об уходе с поста — себя и всех министров. Другое дело, что подобные решения не принимаются спонтанно. И ясно, что Медведев знал заранее о содержании послания Путина (в общих чертах точно) и заявление об уходе было заготовлено. Не исключено, что именно поэтому он внимал выступлению главы государства не слишком вдумчиво. Ряд телеграмм-каналов и соцсетей даже распространили фото уходящего премьера, дремлющего во время выступления Путина.

Стоит добавить, что такие ключевые решения, как уже отмечалось наблюдателями неоднократно, принимаются членами т. н. "Политбюро 2.0" (термин известного политолога Евгения Минченко). Другое дело, что решение принято в стиле Путина — в тот момент, когда мало кто ожидает каких-либо сюрпризов.

Политический оживляж

"Маленькое политическое землетрясение". Так назвал отставку правительства известный политолог, председатель редакционного совета портала "Политический консерватизм" Борис Межуев. И с этим трудно не согласиться. По эмоциональному воздействию на политизированную публику его можно сравнить с уходом первого президента РФ Бориса Ельцина.

"Конечно, отставка правительства заметно оживила политическую жизнь страны уже в первые часы после случившегося — это ощущается соцсетям, интернет-ресурсам, телеграмм-каналам, — сказал amic.ru политолог, обозреватель сайта "Свободная пресса" Сергей Аксенов. — Пока мало кто понимает, какие это будут изменения, но все понимают, что они будут".

Медведев, как отметил Аксенов, отправлен на политическую пенсию — его будущая должность свидетельствует об этом. "Хотя многие ожидали, что его ресурс как лояльного политика еще будет использован в дальнейшем. Исходя из замены правительства и предложенных Путиным изменений в Конституции страны ясно, что все это происходит в рамках т. н. "трансферта власти", о котором говорило политическое сообщество страны в последнее время. Другое дело, что мало кто ожидал, что это начнется в данный период. Ясно, что Путин никуда от рычагов управления не уйдет, что его способности "разводящего" среди элитных групп будут востребованы. А его преемник, вероятно, будет не столь сильной фигурой", — считает эксперт.

Что говорят скептики?

Политолог, глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, напротив, считает, что политические перспективы у Медведева весьма серьезные.

"Дмитрий Анатольевич был назначен на должность, по сути, вице-президента — замглвы Совбеза. И в будущем именно с нее, при техническом премьере, он может баллотироваться на пост президента. Есть подозрения, что реализовывается сценарий 2008 года. Другое дело, что стало ясно: решений существующих социально-экономических проблем так и не найдено. И, по большому счету, имеющиеся прорехи будут попросту заливать деньгами, что ничего не даст, но эти меры в какой-то степени "задобрят" электорат в предвыборный период. Но предложенные меры ничего не дадут экономике страны. Пока я не вижу, что взят курс на форсированную новую индустриализацию, о которой я давно говорю, которая позволит гражданам достойно трудиться и зарабатывать. Мы имеем дело с ситуативными решениями в преддвыборный период", — считает Крупнов.

А вот политолог Борис Кагарлицкий убежден, что отставка Медведева и кабмина означает разлад в правящей элите. "Полностью смысл происходящего мы поймем, когда узнаем кандидатуру нового премьера, — сказал он amic.ru. — Но можно сказать, что мы, видимо, встeпаем в потерю управляемости. Потому что те социальные и правовые инициативы, с которыми выступил Путин, были просто "убиты" отставкой правительства".

Кагарлицкий убежден, что для реализации столь серьезных инициатив руководству страны нужны необходимые инструменты. "А сейчас получается, что непонятно, кто будет реализовывать путинские предложения в социальной сфере. Власть явно не готова к правительственному кризису, референдуму, другим крупным изменениям. Она осталась без механизмов реализации. И есть мнение, что различные группировки в элите продавливают те решения, что выгодны им. А это означает потерю управляемости ситуацией", — подытожил эксперт.

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Комментарии

16.01.2020 08:36
АБОРИГЕН

Ничего страшного не произошло. Гос. управление как было не дееспособным, так дееспособным останется. Мёртвое убить нельзя.

16.01.2020 08:39
гость

Путин "совершил переворот"

Опять госпереворот? Все согласны с отставкой правительства

16.01.2020 08:40
гость

И ясно, что Медведев знал заранее о содержании послания Путина

Ну вот понятно, почему про Новый год так печально говорил

16.01.2020 08:44
гость

Госуправление больше всего не дееспособно там, где, фактически, существует внешнее управление. А это в 95 % стран

16.01.2020 08:45
- гость -

а толку? гнилая голова осталась

16.01.2020 08:46
- гость -

Пока не увидим состав нового кабинета говорить не о чем

16.01.2020 08:54
- гость -

снизил власть президента, увеличил правительства... сядет в правительство и будет продолжать опускать страну.....

16.01.2020 09:03
гость

Еще радикальней все можно поменять с помощью госпереворота, но большинство граждан не хотят рисковать жизнью за то, чтобы привести другого к кормушке. Поэтому до 2024 года придется подождать

16.01.2020 09:04
- гость -

Путину в президенты нельзя. Кто будет следующим президентом с уверенностью сказать нельзя. Создали новую должность - советник президента, ставят на нее Медведева. Часть полномочий отдают Госдуме где большинство единая Россия (значит уверены что так и останется). Часть полномочий отдают совета федерации, которую возглавит Путин. В Конституции хотят открытым текстом написать, что теперь для России обязательны к исполнению любые международные документы.
Что делать:
1. На выборах в Госдуму голосовать максимально НЕ за ЕР.
2. На референдуме не соглашаться именно за такое изменение конституции.
Любые изменения в конституции понять можно, даже если уберут слово "подряд" и Путин станет вечным президентом, собственно как сейчас есть, но подписываться под тем что Россия станет рабским государством -НЕЛЬЗЯ.

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