Частная клиника в Барнауле впервые подтвердила заражение COVID-19

Частная клиника в Барнауле впервые выявила случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Telegram-канал "Ленина, 59".
Отмечается, что положительный результат на коронавирус получен в ходе ПЦР-исследований в одной из коммерческих лабораторий города, имеющей необходимое для этого оборудование. Эти данные предстоит подтвердить в государственной лаборатории.
Название учреждения не уточняется.
По последним данным оперативного штаба, в Алтайском крае коронавирус диагностировали у 152 человек, 18 из них уже вылечились. Один пациент скончался. 1356 жителей региона находятся под наблюдением врачей.
Напомним, в пятницу, 24 апреля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении карантина в Змеиногорском районе. Теперь въезд в район и выезд из него закрыты.
Комментарии
Это будет что то , когда народ самостоятельно пойдет и начнет сдавать анализы. Выявится куча латентных и куча переболевших. И что делать не знает никто. Пока помогаем только "тяжелым"
В Америке начали проверять на антитела к короноаирусу. Оказалось, что четвертая часть населения ( из проверенных) переболела безсимптомно. То есть, люди не знали, что они болеют и общаясь с другими инфицировали других. Отсюда такие цифры по зараженным
Если определяют теми же тест-системами, что и ДЦ, в чем радость?
Название учреждения не уточняется
Зачем секретничать? Нужно всё население проверять бесплатно.
Так вот и получается - пришел прилете чел из очага , не желает заразить жену , да отдохнуть от командировки надо )))- сдает анализ и едет в гостиницу и далее пара вариантов. И один из них - положительный анализ и что с ним делать ? А таких вдруг много !!! А тут четвертая часть переболеет безсимптомно....
24.04.2020 19:28
Kertis Название учреждения не уточняется
Зачем секретничать? Нужно всё население проверять бесплатно.
Согласна!
Скажите название учреждения
Частная обнаружила.. Вероятно не бесплатно.. Перепроверить будет государственная...
В чем смысл платного теста если его придётся перепроверять в государственной клинике? Платные тесты вообще считаю недопустимыми в такое время, тем более у нас ни такой большой город, чтобы мы не могли себя обеспечить бесплатными, ладно понимаю города миллионники где госучреждения не справляются
Знаете что меня удивляет?
То что СШП кричат о жуткой заразе, о горах трупов, однако людей хоронят чуть ли не в парках, а ведь у них есть крематории. Заразу надо сжигать, чумных сжигали всегда чтобы не распространять заразу через кладбища. Осадками все равно вымоет в землю содержимое, а вот пепел он всегда чистый.
ЧТО происходит? Хотят китайцев подоить или пытаются весь свой долг в 24 триллиона обнулить?
24.04.2020 19:56
- гость -
Знаете что меня удивляет?
То что СШП кричат о жуткой заразе, о горах трупов, однако людей хоронят чуть ли не в парках, а ведь у них есть крематории. Заразу надо сжигать, чумных сжигали всегда чтобы не распространять заразу через кладбища. Осадками все равно вымоет в землю содержимое, а вот пепел он всегда чистый.
ЧТО происходит? Хотят китайцев подоить или пытаются весь свой долг в 24 триллиона обнулить?
--------------------
Чуму вызывает бактерия (чумная палочка). Бактерия может существовать в почве или воде сама по себе. Поэтому зараженные чумой трупы, одежду, жильё сжигали, чтобы уничтожить и чумные палочки вместе с ними.
А коронавирус - это вирус. Вирусы же могут воспроизводиться только внутри ЖИВЫХ клеток. Вне ЖИВЫХ клеток они погибают в течение нескольких часов. Поэтому умершие через несколько часов уже не могут никого заразить вирусом.