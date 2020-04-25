В Барнауле обработали хлорным раствором еще несколько улиц

В ночь на 25 апреля в Барнауле продолжилась обработка дорог и тротуаров дезинфицирующим раствором. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В общей сложности за минувшую ночь обработали дорожное полотно на нескольких улицах, в том числе Жасминной, Просторной, 280-летия Барнаула, 65 лет Победы, С. Семенова, Бабуркина, Сельскохозяйственной, Автотранспортной, Заринской, 42 Краснознаменной Бригады, Транзитной, Трактовой, Дальней, Новосибирской и Мамонтова.
Кроме того, подвергли дезинфекции межквартальные проезды на улице Малахова и Павловском тракте.
Как ранее писал amic.ru, состав дезинфицирующего раствора определили специалисты мэрии совместно с Роспотребнадзором. Они рассчитали оптимальный процент хлора в воде.
Масштабные работы по дезинфекции дорожных покрытий и тротуаров начались в Барнауле 11 апреля. В общей сложности в городе планируется обработать более четырех миллионов квадратных метров проезжей части. В план работ вошла 171 улица вместе с тротуарами, а также все основные площади города.
Комментарии
Я балдею, хлоркой обработают напишут как будто дорогим раствором, оп и распилили бабло. Одно слово ВОРЬЁ.
А потом деревья погибнут
25.04.2020 15:03
Alex1976
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Писать нужно правильно: "распЫлили бабло".
так может ну ее- эту самоизоляцию.
утром облился раствором хлорки(специалисты- чиновники,рассчитают оптимальную дозу и состав в%).
и продолжим жить нормальной жизнью,как раньше.
25.04.2020 15:15
Z
Спс учту))
Интересно, сколько нам стоит это "удовольствие"?
А дустом, как в уборных пионерлагерей ранее, ещё не пробовали?
25.04.2020 15:40
- гость -
Дорого, очень дорого
А как часто обрабатывают общественный транспорт?
А он есть на дорогах и тротуарах,этот вирус? Кто проверил и подтвердил?
Где заключение?
Более нужная сейчас мера это дистанционное измерение температуры на входе в общественный транспорт и магазины. Нет приборов закрываемся.
Всех тараканов перетравят, чем крысам питаться?
Интересно как этот ритуал связан с проблемой?