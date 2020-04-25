В Барнауле обработали хлорным раствором еще несколько улиц

В ночь на 25 апреля в Барнауле продолжилась обработка дорог и тротуаров дезинфицирующим раствором. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В общей сложности за минувшую ночь обработали дорожное полотно на нескольких улицах, в том числе Жасминной, Просторной, 280-летия Барнаула, 65 лет Победы, С. Семенова, Бабуркина, Сельскохозяйственной, Автотранспортной, Заринской, 42 Краснознаменной Бригады, Транзитной, Трактовой, Дальней, Новосибирской и Мамонтова.

Кроме того, подвергли дезинфекции межквартальные проезды на улице Малахова и Павловском тракте.

Как ранее писал amic.ru, состав дезинфицирующего раствора определили специалисты мэрии совместно с Роспотребнадзором. Они рассчитали оптимальный процент хлора в воде.

Масштабные работы по дезинфекции дорожных покрытий и тротуаров начались в Барнауле 11 апреля. В общей сложности в городе планируется обработать более четырех миллионов квадратных метров проезжей части. В план работ вошла 171 улица вместе с тротуарами, а также все основные площади города.