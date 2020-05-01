Первоапрельская шутка обернулась уголовным делом против бийчанина

Житель Бийска 1 апреля 2020 года в шутку сообщил о бомбе в одном из жилых домов, но его слова восприняли серьезно и оцепили территорию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, действия мужчины расценили как "заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений". Против него возбудили уголовное дело.

Прокурор проверил законность такого решения и пришел к выводу, что оно полностью оправданно. Полицейские продолжают собирать доказательства вины бийчанина. Расследование находится на контроле городской прокуратуры.

Подозреваемому грозит штраф до 500 тысяч рублей либо ограничение свободы до трех лет или принудительные работы на тот же срок.