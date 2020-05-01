Первоапрельская шутка обернулась уголовным делом против бийчанина

Житель Бийска 1 апреля 2020 года в шутку сообщил о бомбе в одном из жилых домов, но его слова восприняли серьезно и оцепили территорию.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, действия мужчины расценили как "заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений". Против него возбудили уголовное дело.
Прокурор проверил законность такого решения и пришел к выводу, что оно полностью оправданно. Полицейские продолжают собирать доказательства вины бийчанина. Расследование находится на контроле городской прокуратуры.
Подозреваемому грозит штраф до 500 тысяч рублей либо ограничение свободы до трех лет или принудительные работы на тот же срок.
Комментарии
Кто бы удивился. Правительство нынешнее полностью порушило экономику, а откуда брать деньги на содержание усадеб???? Вы правы!!!!!!!!! Конечно штрафы!!!!! УРА Ед Ро Ура В В П !"!!
Прокурор проверил законность такого решения и пришел к выводу, что оно полностью законно...
А разве бывает на оборот ???
1.05.2020 21:53
Patriot
Вы меня простите, но каким же надо быть оленем, чтобы оправдывать идиота из новости, говоря о порушенной экономике? Но даже если не простите, то о себе вы уже всем рассказали. Как об адеквате теперь о вас никто думать не станет..
1.05.2020 22:10
- гость -
Хотелось бы увидеть вашу реакцию, когда поступит такая же шутка про дом в котором вы живете.
Ну или попробуйте ее заранее тут изобразить, но главное от чистого сердца. Когда вас с детьми выдернули из кроватей и в одних одеялах потащили на улицу. Да и даже днем. Но только от чистого сердца!
Кто бы удивился. Правительство нынешнее полностью порушило экономику,
В этом да, но подобные выходки должны быть наказаны
.05.2020 22:12
- гость -
1.05.2020 21:53
Patriot
К сожалению, мой ответ Вам заблокировали. Но я не согласен с Вами. Хотите поспорить, жду на Красноселбской 92
1.05.2020 22:35
Пионер
Согласен. Твои предложения?
.05.2020 22:12
- гость -
Ты это реально заявляешь или опять к маме под юбку спрячешься?
1.05.2020 22:49
Patriot
у твоей мамки еще осталось свободное место под юбкой?
Согласен. Твои предложения?
Подозреваемому грозит штраф до 500 тысяч рублей либо ограничение свободы до трех лет или принудительные работы на тот же срок.
А что не так? Вполне нормальное наказание, чтоб не возникало желание юморить
1.05.2020 22:43
Patriot
Хотите поспорить, жду на Красноселбской 92
А там куда? В доме 6 подъездов