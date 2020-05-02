Масштабная дезинфекция улиц пройдет в ночь на 3 мая в Барнауле

Мероприятия по дезинфекции дорог и тротуаров с целью снижения рисков распространения коронавирусной инфекции пройдут в ночь с 2 на 3 мая в Барнауле, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Как отмечается, работы стартуют в субботу, 2 мая, в 22:00 и пройдут на 25 улицах краевой столицы: Трактовой, Дальней, Новосибирской, Мамонтова, Радужной, Ленинградской, Панфиловцев, Сиреневой, Гридасова, Антона Петрова, Георгия Исакова, малой Малахова, Покровской, 2-й Западной, 42 Краснознаменной Бригады, Солнечной Поляне, Шукшина, Кавалерийской, Веры Кащеевой, Монтажников, Арбатской, Эмилии Алексеевой, бульваре Медиков, проезде Северном Власихинском и проспекте Космонавтов.

В администрации краевой столицы призывают жителей ответственно отнестись к мерам предосторожности, не выходить из дома во время обработки улиц и по возможности убрать автомобили с проезжей части.

В пресс-центре мэрии подчеркнули, что на 2 мая в Барнауле обработано 114 улиц, всего же в плане находится 171 улица вместе с тротуарами.