Масштабная дезинфекция улиц пройдет в ночь на 3 мая в Барнауле

Мероприятия по дезинфекции дорог и тротуаров с целью снижения рисков распространения коронавирусной инфекции пройдут в ночь с 2 на 3 мая в Барнауле, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Как отмечается, работы стартуют в субботу, 2 мая, в 22:00 и пройдут на 25 улицах краевой столицы: Трактовой, Дальней, Новосибирской, Мамонтова, Радужной, Ленинградской, Панфиловцев, Сиреневой, Гридасова, Антона Петрова, Георгия Исакова, малой Малахова, Покровской, 2-й Западной, 42 Краснознаменной Бригады, Солнечной Поляне, Шукшина, Кавалерийской, Веры Кащеевой, Монтажников, Арбатской, Эмилии Алексеевой, бульваре Медиков, проезде Северном Власихинском и проспекте Космонавтов.
В администрации краевой столицы призывают жителей ответственно отнестись к мерам предосторожности, не выходить из дома во время обработки улиц и по возможности убрать автомобили с проезжей части.
В пресс-центре мэрии подчеркнули, что на 2 мая в Барнауле обработано 114 улиц, всего же в плане находится 171 улица вместе с тротуарами.
Комментарии
Деньги выброшенные на ветер.
@DW (25.04.2020) собрала новейшие высказывания экспертов :
Кристиан Дростен сомневается в том, что поверхности могут стать серьезным источником заражения. В своем подкасте от 9 апреля он заявил: "Я почти уверен, что в домашних условиях не имеет смысла уделять очень большое внимание обработке дезинфицирующими средствами всевозможных поверхностей". Совершенно иное дело - больницы, где такая обработка необходима. В связи с этим главный вирусолог Charite, кстати, считает, что дезинфекция улиц городов с помощью автоцистерн, как это видно, например, на телекадрах из Китая, "оказывает на население скорее психологическое воздействие, чем реально способствует сдерживанию распространения инфекции".@
В будни по утрам ездят переполненные трамваи.
После этого теряют смысл все оставшиеся меры.
А вот сколько миллионов рублей потрачено на эту бесполезную процедуру было бы интересно узнать
Самый легкий способ отмыть деньги. Жадные вороватые власти!
Во всем мире обрабатывают улицы и лишь в Барнауле это почему то вызывает гнев. Жители города тупицы
Порядка 3,5 тысячи единиц городской техники используют в Москве в субботу для промывки улично-дорожной сети и масштабной дезинфекции общественных пространств