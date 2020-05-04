Обходными путями. Жители Змеиногорского района нарушают карантин

Жители Змеиногорского района, который с 24 апреля помещен на карантин, нашли способ покинуть пределы закрытой зоны и оказаться в соседнем муниципалитете, пишет местная газета "Змеиногорский вестник".
Как отмечается, змеиногорцы едут через села Березовку и Барановку, чтобы попасть в Третьяковский район, а оттуда – и в другие муниципалитеты, если им захочется. Жители осведомлены, что нарушение границ карантина грозит штрафом в размере от 15 тысяч рублей, но даже это их не останавливает.
Из-за побегов граждан на "партизанских тропах" усилены наряды полиции, которые патрулируют их днем и ночью. Кроме того, администрация Змеиногорского района уже приняла распоряжение о перепахивании таких троп.
Как сообщал amic.ru, в Змеиногорском районе Алтайского края с 24 апреля введен строгий карантин в связи со вспышкой коронавируса. Теперь въезд в район и выезд из него закрыт.
Комментарии
бабушки и дедушки из кремля и из правительства в шоке от того что люди не смотря штрафы жить хотят?
так это вы каждого сквозняка боитесь и это ваши проблемы
А что, перекрывальщики про эти дороги не знали? Они даже на картах обозначены. Еще есть тропка с Лазурки до Ссеменовки - перекройте и её
И что теперь на власть пинять из-за распространения боезни, коли сами не далёкого ума.
А чем власть недовольна? Почему власть может нарушать законы, а люди нет?
полиция,партизанские тропы.
символично.
А когда власть победит коронавирус? Что власть сделала кроме того , что кинула людей за свой счёт в клетку?
Передо мной вот сейчас лежит постановление на 14 дней карантина. И в нем прописано чего не должен делать тот кто под этим "документом" подписался и какие штрафы и в плоть до уголовной ответственности... А государство вот ему ни чего не должно. Ну вот даже больничный не положен. А на что извиняюсь жить? Работодателю вот эту филькину грамоту показывать? Ну вот про это ни слова.
Думаете что обо всех то переживать? Смертность 1-15 кажется вам низкой? И к вам и вашим близким она не придет? Только кто в ваши гипермаркеты, пивнухи и виладжи затем ходить то будет? Вам полудуркам объяснить как снижение численности влияет на макроэконосические показатели? Самое главное почему нормальные здоровые люди должни сидеть в карантине, созданного из-за бесдействия властей, позволивших спокойно развозить заразу "доминиканкам" и "башкирам".
4.05.2020 09:52
- гость -
бабушки и дедушки из кремля и из правительства в шоке от того что люди не смотря штрафы жить хотят?
так это вы каждого сквозняка боитесь и это ваши проблемы
Жить все хотят. А не только вы Фомы неверующие. Количество выявленных растёт, коек уже не хватает. Поэтому выявленные, но бессимптомные будут сидеть дома до появления симптомов или до выздоровления. так что готовьтесь, что скоро сквозняки будут не такие чистые, а койки даже с симптомными будут все заняты. Ближайший госпиталь силами мин.обороны строят в Новосибирске. Но там своих больных хватит.
4.05.2020 10:13
- гость -
как получил постановление?
отдыхающий или гость отдыхающих?
или ,,вьезжанец"на территорию А.К?
подробности- мало информации.
Передо мной вот сейчас лежит постановление на 14 дней карантина. И в нем прописано чего не должен делать тот кто под этим "документом" подписался и какие штрафы и в плоть до уголовной ответственности... А государство вот ему ни чего не должно. Ну вот даже больничный не положен. А на что извиняюсь жить? Работодателю вот эту филькину грамоту показывать? Ну вот про это ни слова.
Что за бред? Больничный Вам положен. Не накидывайте на вентилятор...звоните в поликлинику и узнавайте. Или на горячую линию Роспотребнадзора.
4.05.2020 10:13
- гость -
Насколько понимаю, эта филькина грамота даже не определена законом. А раз так, то и работодатель может спокойно уволить за прогулы (если захочет) и ни один суд ничего не сделает, т.к. нет юридических оснований признать эту бумажку официальным документом. Я не юрист и могу ошибаться, это мое личное мнение.
Мда. Как у нас народ к ковиду-19 относиться... Вы ещё долго будем выходить из карантина... Видимо всё лето. И большая часть это не правительство виновато. А сами люди... Не понятно о чём они думают
Завидую странам Азии - Китаю, Вьетнаму, Южной Корее... У них уже это практически позади всё... А у нас только начало...
4.05.2020 10:22
- гость -
Вы видите что растет число больных из СМИ и ТВ? Можно написать и сказать столько и такого... Послушайте только сколько путин наобещал... и не выполнил. В пример: поднятие пенсионного возраста. Вы после такого вранья еще верите власти? Лично я - нет!
Не законно
4.05.2020 10:22
- гость
выживальщик правду-матку режет))
вов, крымнаш и хотитекакнаукраине - уже не работает.
новую тему эксплуатируете. ну правильно, какая экономика, коррупция, дешевая нефть по вине мощного геостратега сечина, черт с миллиардами за трубы, закопанными в никуда миллером - не до этого, пандемия же )))
трам ваших дружков из чухани высечет принародно и правильно сделает.
а вас, с вашей «осаждённой крепостью» люди от безденежья на вилы подымут.
"Ближайший госпиталь силами мин.обороны строят в Новосибирске. Но там своих больных хватит."(с)
Вы всерьёз считаете,что дополнительные 160 коек этого госпиталя спасут ситуацию?
Люди в Якутии от радости митинг устроили?
Вот для всех. Постонавление получено по возможному контакту. Как в нем написано так вам написал. Прошло три дня с поликлиники никто не приходил и мазки не брал. К ниму прилогалась инструкция по получению электронного больничного. Но только в ней и на сайте фсс говорится о получении больничног прибывшими из за границы России. В электронной форме требуется приложить копию загранпаспорта коего естественно нет. Как это будет выглядеть дальше не знаю. Да есть тел. Но праздники!
А минировать дороги не пробовали? Что не законно? Да бросьте вы, формальности можно соблюсти, распоряжением по краю, предупредить население, что проходят военные учения, дороги будут минироваться. А если на минном поле кому-то оторвало ногу, то потребовать с него оплатить за израсходованную мину, это раз, оштрафовать, мама не горюй, за нарушение карантина, это два, и за самоподрыв на мине, только платное лечение, это три. Власти же предупреждали, сидите дома, учения проходят!
братушка на век - товарищ си, живой штамм своему дорогому товарищу дать не желает?
или он только леса рубить и загаживать землю может?
Дедушки из кремля испугались за свои седые попенции. Почему молодёжь должна из-за них страдать?
Патриархи уже о помощи просят. Это к царю бабашке надо обращаться. А не к люду богатому.
4.05.2020 10:52
almas
Вас туда и отправить на минёж полей.
Народ одновременно возмущается ограничениям и быстрому распространению вируса. А взаимосвязи между несоблюдением рекомендаций и растущим числом больных не улавливаете? Как в Индии мы не хотим, где палками на месяц людей разогнали, но при этом при миллиарде населения заболеваемость меньше, чем в России.
коек уже не хватает. Поэтому выявленные, но бессимптомные будут сидеть дома
----------------
Дома тоже нет свободных коек.
Родственники не пустят в квартиру выявленных .
4.05.2020 10:13
- гость -
А нафига вы эту хрень вообще подписали? Послали бы в пешее эротическое...
А взаимосвязи между несоблюдением рекомендаций и растущим числом больных не улавливаете? Как в Индии мы не хотим, где палками на месяц людей разогнали,
А где разгонять палками-то надо? На руднике? На эваларе? Так работают там люди. Каков процент заболевших среди гуляющих к проценту заразившихся на работе? Хотите дома сидеть - сидите. Только на работе, в ОТ куда больше шансов подхватить вирус, чем в повседневной жизни.
4.05.2020 10:52
almas
Есть много людей умеющих работать с минами, могут ведь, к вам под дверь переставить штук несколько те кто вас не совсем любит? Там ведь ничего сложного нет, даже научить того кто первый раз видит.
4.05.2020 11:24
Гость
---------------------
Всё мы улавливаем.
Только вот кушать иногда хочется.
А для этого нужно сходить в магазин, а перед этим на работу.
Мне что-то пока ещё не один дрон в окно гречи не привёз.
***
Столько всего хочется написать...
Умного и не очень...
И с матом и не очень...
Подытожу то что не стал писать: я просто не знаю как ко всему этому относится.
Где тот столб с рупором: От советского информбюро...?
Все слушали один столб и верили только ему.
А сейчас из каждого утюга льются потоки "недоинформации". Причем настолько противоречивые потоки, что иногда в одной "недоинформации" можно найти пару противоречий.
Наверное, я просто устал от всей этой опупеи.
С некоторыми упёртыми разговаривать бесполезно. Вы как себе представляете ситуацию? Больницы, которые освободили под вирусных больных стоят пустые, врачи сидят дома, делаю вид, что ходят на работу и лечат коронавирусеых больных. Врачи остальных больниц тоже сидят, потому что все не острые случаи отложили до лучших времён. Боже, Откуда вас таких тупых берут то?! Верите во Всемирный заговор?)
Амик, сделайте уже репортаж из стен 5-й больницы. Покажите нам пустые койки, бездельничающих врачей. Сделайте уже свой вклад в борьбу или с заговорщиками или с коронавирусом. Раскройте нам правду о замысле правителей!) Иначе народ так и будет не верить в реальность.
11:09
- гость -
Дедушки из кремля испугались за свои седые попенции. Почему молодёжь должна из-за них страдать?
Молодёжь никому ничего не должна. Да только не боитесь мамам и папам притащить заразу? После неё у некоторых отмирает часть лёгких и замещается соединительной тканью. Продуктивность работы легких падает, далее кислородное голодание и все вытекающие из этого последствия. Готовы раньше времени попрощаться со здоровыми ранее родителями???? А так да, никому и ничего не должны.
А какая разница реально или не реально. Никаких мер государство не предпринимает, даже маски нашить не может. Заставить работодателей полы мыть тоже заставить не может. Просто все на людей ппредожили, якобы они чета там не выполняют, поэтому система медицинская в опе. Ага-ага.
11:13- гость «Вас туда и отправить на минёж полей.»
Неужели вы не видите карикатурного изображения в моем комментарии действия властей - о незаконных распоряжениях, которые противоречат не только конституции, но и здравому смыслу (минах на дорогах)?
Чем власть помогла жителям Змеиногорска? Просто бросила и сказала сидеть дома.
Или вы этого не понимаете?
Вот теперь думаю, глядя на ваш комментарий, не будет ли мой комментарий 10:52 подсказкой для властей? Или думаете, что у власти не такие по мышлению как вы? Или умнее и поймут, что минирование дорог, это глупость? Вон еще «месный» 11:35 тоже отметился по образу и подобию…
Наср@ть уже на то что для нас НЕ ДЕЛАЕТ государство! Мне важнее мои жизнь и здоровье, жизнь и здоровье моих детей и родителей. Вы, когда на вас нападёт грабитель, будете стоять и ждать, когда вас защитит государство? Будете ждать приезда полиции? Ведь налоги то вы платите! А если пожар? Пальцем не пошевелите? Тут тоже самое! Каждый сам за себя. Это только ваши жизни и ваше здоровье. Не шейте маски, ходите толпами.
12:20- гость - @Наср@ть уже на то что для нас НЕ ДЕЛАЕТ государство! @
А если вы попадете в больницу и государство ничего не будет делать, не будет лечить ваших детей и родителей? Ах да, вы даже до больницы не доедете, ведь государство вам не обязано ничем помогать. Просто сдохни и не возмущайся!
Гости, вы бы хоть как-то себя обозначали что-ли.
4.05.2020 11:54
- гость -
---------------------
Примерно так и думаю.
Отцу сердечнику в начале апреля отказали в лечении - не критичный.
На сколько знаю данную больницу под ковид не переделали.
4.05.2020 12:20
- гость -
---------------------
А вот на эти вопросы у меня нет готового ответа.
Но, замечу, что на данный момент перспектива сдохнуть с голоду в ближайшем будущем, для меня более очевидна, нежели ковид.
4.05.2020 12:20
- гость -
Это вы в селе, если у вас есть приусадебный участок хороший и зверушки-птички запросто выживите на самообеспечении, а вот в городе нет, где вы еду себе производить будете - только в магазине за деньги которые нужно вначале заработать.
Какой мощный массив были на Алтае живет. Кто ж воспитал вас такими?
Надо их срочно чипировать))))
отлавливать и в больничку на опыты!
4.05.2020 12:31
- гость -
А если вы попадете в больницу и государство ничего не будет делать, не будет лечить ваших детей и родителей? Ах да, вы даже до больницы не доедете, ведь государство вам не обязано ничем помогать. Просто сдохни и не возмущайся!
Если народ будет ходить по гостям, дети будут толпами тереться на улице, все будут ходить без масок, то да есть такая вероятность. Просто тупо не хватит ни врачей, ни мест в больнице, ни скорых. Личная защита - это зона ответственности каждого. Если вы человек безответственный, то вы безответственны во всём: в отношении к детям, к родителям, к старикам соседям, к работе, к друзьям и т.д. О чём с вами дальше то разговаривать????
4.05.2020 13:16
- гость -
---------------------
Шел сентябрь 2020г...
Ответственный отец сидел дома. Грустно наблюдая в окно как приставы увозят его авто, периодически помогая им выносить то телевизор, то холодильник...
К ответственному отцу подошла не менее ответственная дочь:
- Пап, а что на ужин?
- Не знаю, смотря на сколько денег сдадим кабель...
Ответственная мама из последнего бинта шила ответственной дочери плавочки (она умеет).
А в это время мама ответственного отца надсажалась копая в деревне картошку, которую она обещала передать с ближайшими голубями.
Накатило.....
Разве не очевидно, что только шахматы черно-белые, а всё остальное промежуточных цветов?
4.05.2020 13:42
Z
Можете только в крайности впадать?)
Простите: оттенков.
4.05.2020 13:46
- гость -
4.05.2020 13:42
Z
Можете только в крайности впадать?)
---------------------
Если сейчас крайностями считать поход на работу и поездку к родителям (помочь вскопать грядки) - то, таки, да - исключительно в них и впадаю.
Все о здоровье заговорили, как будто все здоровые и будут жить вечно. Почти все едят гадость, имеют кучу заболеваний, лишний вес и больную голову . А теперь испугались вируса . Смех
эх, а раньше к атомной войне были готовы по сигналу спасаться, что же сейчас с ГОЧС стало у нас, если от слабого но заразного вируса никак не можем спастись и чувствуется полная неуправляемость и беспомощность? Люди тоже огонь, одни по тропам от карантина сбегают, другие о филькиных грамотах рассуждают в столь сложное время. Проще все забыть, и исчезнуть на пару месяцев, ничего не слушая. Но ведь кредитов понабрали.
4.05.2020 13:52
Z
Если сейчас крайностями считать поход на работу и поездку к родителям (помочь вскопать грядки) - то, таки, да - исключительно в них и впадаю.
Так это не крайность. Приехали, вскопали, и домой. Папу, маму не целовать пока. На работу тоже надо ездить. Если в транспорте - в маске.
Какая необходимость сейчас мамашкам на детских площадках кучками собираться? Детям по гостям ходить? В магазине в очереди в кассу зачем мне в спину кто то дышит??? Если ты заболел в Москве, зачем переться на Алтай пересидеть болезнь???? Я об этом! Я не паникую, а осознанно отношусь к ситуации.
Из пустого в порожнее.
Ответ один: люди перестали бояться.
Со всех сторон: "Это страшно! Это ОЧЕНЬ страшно! Но вы как-нибудь сами..."
Вот мы сами и перестали бояться.
Если страшно и танки на улице - вот тогда это страшно.
Опять же крайности, но без всяких намёков, просто для "красного словца".
Воют в основном те, у которых горы кредитов и зарплата серая.
Остальные (а таких меньше, как оказалось) просто ждут когда вся эта хрень кончится.
Удивляет лишь потрясающая мягкость наших властей. Еще в начале апреля надо было все перекрыть, сейчас б по 10000 в день не выявляли.
Ну и месному инет отключить и послать в деревню землю пахать, если не знает, как в городе выжить