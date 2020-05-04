Школьники раздают георгиевские ленты детям войны в Барнауле

В понедельник, 4 мая, в Барнауле стартовала акция "Георгиевская ленточка" в сквере 40-летия Великой Победы и на площади Маршала Г. К. Жукова. Участвует в ней самая активная молодежь Индустриального района, сообщает пресс-служба городской администрации.

Школьники, соблюдая установленные правила безопасности в период пандемии, вручили символ Победы более чем 75 жителям города. Среди граждан, которые получили георгиевские ленты, также оказались и дети войны.

"Сегодня сложная эпидемиологическая ситуация, но наша задача, соблюдая все правила безопасности, показать, что мы помним историю и гордимся подвигом нашего народа", – сказала одна из участниц акции, ученица девятого класса школы № 51 Софья Клочкова.

Акция вручения георгиевских лент продолжится до 9 мая включительно. С 7 мая их начнут раздавать в поликлиниках, аптеках, а также в общественных и памятных местах, подчеркнули в мэрии.