Путин и зарубежные лидеры посмотрят Парад Победы с трибуны на Красной площади

Президент России Владимир Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за Парадом Победы 24 июня трибуны на Красной площади, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, будут (наблюдать за парадом, – прим. ред.) президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств", – заявил представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликован на сайте "Вестей".

Пресс-секретарь российского лидера надеется, что ко времени парада от режима ограничений "практически ничего не останется".

Как сообщал amic.ru, среду, 24 июня, на которую назначено проведение парада, посвященного Дню Победы, могут сделать выходным днем.