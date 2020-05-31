Путин и зарубежные лидеры посмотрят Парад Победы с трибуны на Красной площади

Президент России Владимир Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за Парадом Победы 24 июня трибуны на Красной площади, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Безусловно, будут (наблюдать за парадом, – прим. ред.) президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств", – заявил представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликован на сайте "Вестей".
Пресс-секретарь российского лидера надеется, что ко времени парада от режима ограничений "практически ничего не останется".
Как сообщал amic.ru, среду, 24 июня, на которую назначено проведение парада, посвященного Дню Победы, могут сделать выходным днем.
Комментарии
В намордниках?
Надеюсь, наши местные власти не кинутся парад устраивать?
А вот как Путин прогнозирует риски заражения:
— во время проведения парадов 24 июня и 26 июля – отсутствующими;
— во время проведения саммитов 21-23 июля – неприемлемо высокими;
— во время проведения марша граждан 26 июля – незначительными.
Это будет не Парад Победы.
Парад Победы прошёл 9 мая в Минске.
А если этому новоогарёвскому крепышу хочется на солдатиков посмотреть, причём тут Победа?
19:22
И кому сдался твой Минск? Там что ли принимали парад немецких военнопленных, или они освобождали россиию.?
Буду смотреть. Интересны в первую очередь какие же иностранные лидеры будут наблюдать за парадом, ну и каким образом защитят нашего незаменимого президента от коронавируса. Будет ли ли это модный костюм химзащиты американской фирмы DuPont Тайкем 2000 C или Владимир Владимирович рискнёт одеть что-то более патриотичное на такой праздник?
24 июня короновирус исчезнет, а там когда зарплаты перестанут платить, начнется вторая волна короновируса.
31.05.2020 19:28
- гость -
Ну давайте и новый год отметим числа 30 сентября, а то там 2 волна ожидается)) И неважно, что он 1 января начинается, да, гость?))
Владимир Владимирович будет сидеть в модном желтом костюме химзащиты.
Сидел бы уже в своём склепе и не вылазил. За***л уже.
А к голосованию по поправкам слово "короновирус" и "маска" запретят как в Туркмении, где за маску уголовная ответственность.
Это днище, эрэфии кабздец.