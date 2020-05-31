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Путин и зарубежные лидеры посмотрят Парад Победы с трибуны на Красной площади

, ИА "Амител"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассчитывает, что к 24 июня от режима ограничений "практически ничего не останется"
Фото: lrt.ry

Фото: lrt.ry

Президент России Владимир Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за Парадом Победы 24 июня трибуны на Красной площади, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, будут (наблюдать за парадом, – прим. ред.) президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств", – заявил представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликован на сайте "Вестей".

Пресс-секретарь российского лидера надеется, что ко времени парада от режима ограничений "практически ничего не останется".

Как сообщал amic.ru, среду, 24 июня, на которую назначено проведение парада, посвященного Дню Победы, могут сделать выходным днем.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

31.05.2020 19:05
- гость -

В намордниках?

31.05.2020 19:08
- гость -

Надеюсь, наши местные власти не кинутся парад устраивать?

31.05.2020 19:14
- гость -

А вот как Путин прогнозирует риски заражения:
— во время проведения парадов 24 июня и 26 июля – отсутствующими;
— во время проведения саммитов 21-23 июля – неприемлемо высокими;
— во время проведения марша граждан 26 июля – незначительными.

31.05.2020 19:22
- гость -

Это будет не Парад Победы.
Парад Победы прошёл 9 мая в Минске.
А если этому новоогарёвскому крепышу хочется на солдатиков посмотреть, причём тут Победа?

31.05.2020 19:28
- гость -

19:22

И кому сдался твой Минск? Там что ли принимали парад немецких военнопленных, или они освобождали россиию.?

31.05.2020 19:30
- гость -

Буду смотреть. Интересны в первую очередь какие же иностранные лидеры будут наблюдать за парадом, ну и каким образом защитят нашего незаменимого президента от коронавируса. Будет ли ли это модный костюм химзащиты американской фирмы DuPont Тайкем 2000 C или Владимир Владимирович рискнёт одеть что-то более патриотичное на такой праздник?

31.05.2020 19:31
- гость -

24 июня короновирус исчезнет, а там когда зарплаты перестанут платить, начнется вторая волна короновируса.

31.05.2020 19:32
- гость -

31.05.2020 19:28
- гость -

Ну давайте и новый год отметим числа 30 сентября, а то там 2 волна ожидается)) И неважно, что он 1 января начинается, да, гость?))

31.05.2020 19:34
- гость -

Владимир Владимирович будет сидеть в модном желтом костюме химзащиты.

31.05.2020 19:36
- гость -

Сидел бы уже в своём склепе и не вылазил. За***л уже.

31.05.2020 19:39
- гость -

А к голосованию по поправкам слово "короновирус" и "маска" запретят как в Туркмении, где за маску уголовная ответственность.

31.05.2020 19:50
- гость -

Это днище, эрэфии кабздец.

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