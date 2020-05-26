Капсулу времени для школьников 2045 года заложат в Барнауле

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
В честь 75-летия Победы в Барнауле заложат "капсулу времени" для школьников из 2045 года, сообщает пресс-центр мэрии.
Металлический тубус с гравировкой разместят на Аллее Памяти, расположенной на территории школы № 126 по адресу ул. Юрина, 196. В контейнер вложат послание для будущего поколения, которое должно быть вскрыто в год 100-летия Великой Победы.
Капсулу дополнит мемориал, на котором укажут дату вскрытия памятника и табличку с историей появления сквера. На размещенное на аллее дерево памяти также добавят новые указатели с именами участников Великой Отечественной, живших в Ленинском районе.
При благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации мероприятие по закладке проведут 22 июня.
Комментарии
Дай бог Владимир Владимирович не помрёт к тому времени.
12:58, своей смертью вряд ли
Какой-то мужик... а чё не нынешние школьники? Раз для школьников будующих? Депутат поди или чиновник какой?
единорос
у потомков шизофрения случиться!
по документам будет числиться что мы живём и барствуем...
а по раскопкам окажется что крохи со стола боярина собирали...