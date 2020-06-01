Парада Победы в Барнауле 24 июня не будет

Проведение Парада, посвященного 75-й годовщине Великой Победы, 24 июня в Барнауле пока не планируется. Об этом в ходе онлайн-брифинга 1 июня рассказала заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина. По ее словам, ведомство не получало указаний по подготовке к мероприятию.
Как уже сообщал amic.ru, ранее президент Владимир Путин распорядился перенести Парад Победы с 9 мая на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации. В итоге было выбрано 24 июня. Президент распорядился сделать этот день выходным.
Позже стало, известно, что сам Путин будет наблюдать за парадом с трибуны на Красной площади вместе с зарубежными лидерами, которые примут приглашение российской стороны.
Парады Победы пройдут и в других крупных российских городах. Барнаула, как выяснилось, в этом списке нет.
Комментарии
Очень хорошо, что парада в Барнауле не будет. Если кто-нибудь вдруг захочет посмотреть, включат телевизор, полюбуются Владимиром Владимировичем.
Как не будет? Это единственное, что нам сейчас нужно!
да ладно мы потерпим... вакцина то с чипом когда будет? я уже навазелинился
Спасибо, порадовали.
Да и правильно!! Главное скрепы и вставание с колен............
Вот и хорошо. Есть много насущных проблем, которые надо решать в городе.
Выходной то будет?
безразлично. у нас в Барнауле нет военных, какой может быть парад
В общем им как бы всё, а регионам... фигу, денег нет, но вы держитесь!
сделайте себе в привычку на 9 мая прочитать одну книгу про ВОВ. Вот и все что требуется от настоящего патриота
Он и не нужен. Дорога ложка к обеду.
1.06.2020 14:44
- гость -
сделайте себе в привычку на 9 мая прочитать одну книгу про ВОВ
В привычку должно войти - 9 мая пара гвоздик в руки и на мемориал Славы, как в советские времена.
1.06.2020 15:08
- гость -
Абсолютно солидарен и еще никаких показушных парадов.
и слава богу, Барнаул умнее Москвы оказался
1.06.2020 15:08
- гость -
Именно так и было! Отец посещал мемориал, где два его погибших брата, он один с войны вернулся, и никогда мы 9 мая не праздновали как это делают сейчас!
вот увидите к 24 июня вся Москва выздоровит
1.06.2020 14:44
- гость -
Почитайте Никулина Н.Н. или начните с воспоминаний Юрия Никулина может прочистит мозги...
1.06.2020 15:34
- гость -
Читал, много что читал.