Парада Победы в Барнауле 24 июня не будет

Проведение Парада, посвященного 75-й годовщине Великой Победы, 24 июня в Барнауле пока не планируется. Об этом в ходе онлайн-брифинга 1 июня рассказала заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина. По ее словам, ведомство не получало указаний по подготовке к мероприятию.

Как уже сообщал amic.ru, ранее президент Владимир Путин распорядился перенести Парад Победы с 9 мая на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации. В итоге было выбрано 24 июня. Президент распорядился сделать этот день выходным.

Позже стало, известно, что сам Путин будет наблюдать за парадом с трибуны на Красной площади вместе с зарубежными лидерами, которые примут приглашение российской стороны.

Парады Победы пройдут и в других крупных российских городах. Барнаула, как выяснилось, в этом списке нет.