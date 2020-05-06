В Рубцовске студенты разукрасили троллейбус ко Дню Победы

Рубцовские студенты поздравили горожан с Днем Победы, разукрасив троллейбус граффити с георгиевской лентой, красноармейской звездой, танком и солдатами. Об этом сообщают vesti22.ru.
Активисты сами придумали будущий рисунок, после чего перенесли очертания на корпус и раскрасили его. По их словам, сложнее всего дался танк – в нем было много мелких деталей.
Всего на работу ушло шесть дней, и оказалась она сложнее, чем изначально планировали студенты. Кроме изображения, на транспорт нанесли плакаты с лицами горожан, прошедших войну.
Сейчас парадный троллейбус курсирует по маршруту № 1 и привлекает внимание жителей Рубцовска своим ярким видом.
Комментарии
Вандалы, переписывающие историю?
а где серп и молот на звезде, или молодое поколение не знает что воевала и победила Рабоче-Крестьянская Красная Армия....
Те студенты- юристы и экономисты...
А красноармейская звезда с серпом и молотом.Не такая толерантная...