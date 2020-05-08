Выходила на берег Катюша. Первый дворовой концерт для ветеранов прошел в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пандемия коронавируса продолжает менять нашу жизнь. Даже массовые празднования День Победы отменили. Но оставить без поздравлений ветеранов неправильно. А потому в Барнауле решили: пусть праздник придет к ветеранам. Во дворах домов, где живут участники Великой Отечественной барнаульские артисты покажут концерт. Посмотреть выступления можно не выходя из дома. А подпевать любимым военным песням – прямо из окон. И 7 мая первый такой концерт прошел во дворе дома на улице Анатолия, где живет ветеран Великой Отечественной Анатолий Степанович Шевченко.
Помимо артистов, показательные выступления представили курсанты взвода почетного караула Барнаульского юридического института.
А ветераны наблюдали за действием с балконов своих квартир. Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.
Завтра, 9 мая, праздничные концерты пройдут в 30 дворах столице края, поздравления в этот день таким необычным способом получат более 100 ветеранов.
Комментарии
Вот есть же и такие люди. Это хорошо
Без масок и перчаток, безопасную дистанцию не соблюдают - кто это безобразие устроил?!
Где там ветераны то? Вижу ряженых артистов. Тупо пилят бюджет.
Они без масок и перчаток, в свое время, в несравнимом по уровню опасности безобразии участвовали и победили
Почему народ и артисты без масок???
8.05.2020 11:04
Гость
В окне ветеран, где шарики
Не много дворов осталось, с ветеранами
Это преступление - в крае собираются вводить масочный режим, а на снимках все (!!!) дети, на мероприятии нарушающем режим самоизоляции, без масок!
8.05.2020 11:06
гость
Они без масок и перчаток, в свое время, в несравнимом по уровню опасности безобразии участвовали и победили
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И вы предалагаете теперь последних выживших из них перезаражать, чтобы уж точно не выжили?