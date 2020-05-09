Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей края и ветеранов с 75-летием победы в Великой Отечественной войне.

По его словам, путь к победе лежал через тяжелые испытания, лишения и потери, но героизм, мужество и стойкость солдат и тружеников тыла определили исход войны.

"Уже 75 лет мы живем под мирным небом и с каждым годом масштаб победы становится все очевидней", — подчеркнул Томенко.

Он напомнил, что Алтайский край потерял около 250 тысяч сынов и дочерей на полях сражений, и эхо той войны будет звучать в душе каждого из нас. Томенко обратился к ветеранам со словами: "Никто не забудет ваши подвиги".

В конце обращения глава региона отметил, что встречать День Победы приходится в особых условиях, но любовь и благодарность к фронтовикам должна быть неизменна.