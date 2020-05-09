Меняйло анонсировал продление режима самоизоляции по всей Сибири

Губернаторы регионов Сибири продлят режим самоизоляции, уверен полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Об этом сообщает ТАСС.
"Я думаю, что у нас во всех регионах самоизоляцию продлят, – пояснил полпред. – Только вот в какой степени будут ограничения – в каждом регионе решения будут приняты по-разному, и это напрямую завязано под задачи запустить отрасли экономики".
Меняйло констатировал, что масочный режим введут по всей Сибири, а в отдельных регионах население обяжут носить еще и перчатки.
По его словам, сейчас прорабатывают меры по смягчению режима самоизоляции, чтобы защитить экономику. Их будут применять, когда ситуация стабилизируется.
Меняйло уточнил, что послабления могут коснуться сфер строительства, транспорта и сельского хозяйства. В то же самое время ждать скорого открытия туристических объектов пока не стоит, считает полпред.
Комментарии
Спасибо деду за Победу
Я думаю, что у нас во всех регионах самоизоляцию продлят
А узнают это люди 12-го, когда придут на работу?
можемповторить
Вполне можем, вторую волну уже ожидают
9.05.2020 15:52
гость
Вполне можем, вторую волну уже ожидают
Мы ещё пик первой не прошли
перчаток ещё не хватало... Может, сразу, как в "голый пистолет" - резиновые костюмы в форме презервативов?
9.05.2020 16:14
- гость -
перчаток ещё не хватало... Может, сразу, как в "голый пистолет" - резиновые костюмы в форме презервативов?
Погоди тут с утра новость была что через волосы корона передается))) скоро еще и кепки носить заставят.
Маски где? В аптеках по 30 и более рублей? Не подавитесь?
миняйла может по желтой кирпичной дороге в путь отправиться
Раз уж вспомнили про фильм "Голый пистолет".Во второй части-"Запах страха" главный герой заходит в бар "Голубая тоска".И на стенах того бара развешаны большие фото.На одной- гибель суперлайнера типа Титаник,на второй горит падающий огромный дирижабль,на третьем-большое знаменитое фото Чамберлена с листком в руке в Лондонском аэропорту,1938 год.Он только же прилетел из Мюнхена и говорит встречающим:"Я принёс вам мир." Умеют же американцы иногда хорошо пошутить.
В ближайшей аптеке масок нет, перчаток очевидно тоже! Как эти могут обязать население носить медицинские маски и перчатки если их нет?! Искать и покупать в десять, как минимум, раз дороже - а деньги на это у населения есть?!
В Москве ослабление режима самоизоляции- теперь можно гулять вокруг дома не только по часовой стрелке, но и против часовой
В ближайшей аптеке масок нет, перчаток очевидно тоже! Как эти могут обязать население носить медицинские маски и перчатки если их нет?! Искать и покупать в десять, как минимум, раз дороже - а деньги на это у населения есть?!
Купите себе оду маску - они сейчас в каждой второй аптеке есть. В галамарте рулончик одноразовых перчаток 50 штук в пределах 90 рублей стоил. И носите на здоровье. Вам уже сказали - никто и ничего простым гражданам бесплатно не даст, кроме штрафов. А так Вы его избежите.
Ограничения порождают саботаж. Идите со своими перчатками сами знаете куда. Маску буду носить для галочки, ещё и дырочки в ней сделаю для вентиляции.
Воняйло - это дружбан пу, по производству масок и перчаток бизнесмен столе?
9.05.2020 17:12
Пионер
Купил уже давно себе и семье качественные медицинские маски. Но вопрос в другом - как люди
9.05.2020 17:12
Пионер
не имеющие денег могут себя обеспечить, и как властная братва может себя так преступно вести...