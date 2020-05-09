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Меняйло анонсировал продление режима самоизоляции по всей Сибири

, ИА "Амител"
Полпред президента ожидает, что в отдельных регионах население обяжут носить перчатки
Сергей Меняйло / Фото: Евгения Савина / amic.ru

Сергей Меняйло / Фото: Евгения Савина / amic.ru

Губернаторы регионов Сибири продлят режим самоизоляции, уверен полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Об этом сообщает ТАСС.

"Я думаю, что у нас во всех регионах самоизоляцию продлят, – пояснил полпред. – Только вот в какой степени будут ограничения – в каждом регионе решения будут приняты по-разному, и это напрямую завязано под задачи запустить отрасли экономики".

Меняйло констатировал, что масочный режим введут по всей Сибири, а в отдельных регионах население обяжут носить еще и перчатки.

По его словам, сейчас прорабатывают меры по смягчению режима самоизоляции, чтобы защитить экономику. Их будут применять, когда ситуация стабилизируется.

Меняйло уточнил, что послабления могут коснуться сфер строительства, транспорта и сельского хозяйства. В то же самое время ждать скорого открытия туристических объектов пока не стоит, считает полпред.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.05.2020 15:48
- гость -

Спасибо деду за Победу

9.05.2020 15:49
гость

Я думаю, что у нас во всех регионах самоизоляцию продлят

А узнают это люди 12-го, когда придут на работу?

9.05.2020 15:50
- гость -

можемповторить

9.05.2020 15:52
гость

Вполне можем, вторую волну уже ожидают

9.05.2020 15:56
- гость -

9.05.2020 15:52
гость
Вполне можем, вторую волну уже ожидают

Мы ещё пик первой не прошли

9.05.2020 16:14
- гость -

перчаток ещё не хватало... Может, сразу, как в "голый пистолет" - резиновые костюмы в форме презервативов?

9.05.2020 16:27
Alex1976

9.05.2020 16:14
- гость -
перчаток ещё не хватало... Может, сразу, как в "голый пистолет" - резиновые костюмы в форме презервативов?

Погоди тут с утра новость была что через волосы корона передается))) скоро еще и кепки носить заставят.

9.05.2020 16:49
- гость -

Маски где? В аптеках по 30 и более рублей? Не подавитесь?

9.05.2020 16:57
- гость -

миняйла может по желтой кирпичной дороге в путь отправиться

9.05.2020 16:58
- гость -

Раз уж вспомнили про фильм "Голый пистолет".Во второй части-"Запах страха" главный герой заходит в бар "Голубая тоска".И на стенах того бара развешаны большие фото.На одной- гибель суперлайнера типа Титаник,на второй горит падающий огромный дирижабль,на третьем-большое знаменитое фото Чамберлена с листком в руке в Лондонском аэропорту,1938 год.Он только же прилетел из Мюнхена и говорит встречающим:"Я принёс вам мир." Умеют же американцы иногда хорошо пошутить.

9.05.2020 17:02
- гость -

В ближайшей аптеке масок нет, перчаток очевидно тоже! Как эти могут обязать население носить медицинские маски и перчатки если их нет?! Искать и покупать в десять, как минимум, раз дороже - а деньги на это у населения есть?!

9.05.2020 17:03
АБ

В Москве ослабление режима самоизоляции- теперь можно гулять вокруг дома не только по часовой стрелке, но и против часовой

9.05.2020 17:12
Пионер

В ближайшей аптеке масок нет, перчаток очевидно тоже! Как эти могут обязать население носить медицинские маски и перчатки если их нет?! Искать и покупать в десять, как минимум, раз дороже - а деньги на это у населения есть?!

Купите себе оду маску - они сейчас в каждой второй аптеке есть. В галамарте рулончик одноразовых перчаток 50 штук в пределах 90 рублей стоил. И носите на здоровье. Вам уже сказали - никто и ничего простым гражданам бесплатно не даст, кроме штрафов. А так Вы его избежите.

9.05.2020 17:18
М@з@ф@к@

Ограничения порождают саботаж. Идите со своими перчатками сами знаете куда. Маску буду носить для галочки, ещё и дырочки в ней сделаю для вентиляции.

9.05.2020 17:19
М@з@ф@к@

Воняйло - это дружбан пу, по производству масок и перчаток бизнесмен столе?

9.05.2020 17:26
- гость -


9.05.2020 17:12
Пионер

Купил уже давно себе и семье качественные медицинские маски. Но вопрос в другом - как люди

9.05.2020 17:28
- гость -

9.05.2020 17:12
Пионер

не имеющие денег могут себя обеспечить, и как властная братва может себя так преступно вести...

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