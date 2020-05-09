Парад пожарной ретротехники провели в Барнауле

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 9 мая возложили цветы к Мемориалу Славы в Барнауле и организовали парад пожарной ретротехники, приурочив его к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства с уточнением, что мероприятия были "организованны с соблюдением всех мер предосторожности в условиях режима самоизоляции".
В возложении цветов приняли участие глава регионального ГУ МЧС России генерал-майор внутренней службы Александр Макаров и зампред правительства края Игорь Степаненко.
Колонна ретротехники, которая когда-то защищала краевую столицу от огненной стихии, прошла по основным транспортным магистралям города: проспектам Красноармейскому, Ленина и Строителей.
В нее вошли несколько российских автомобилей, в том числе ЗИЛ-157, который недавно восстановили сотрудники МЧС. Автопробег прошел под музыкальное сопровождение из песен военных лет.
Комментарии
Без масок, без соблюдения дистанции, рукопожатие. Ну что это такое, разве так можно сейчас. Амител, ребята, Вы ведь обычные люди, напишите об этом честн
Ощущение, что масочный режим не стали вводить 9 мая, чтобы все пофотались и на фоточках красивые вышли, без масок!