Парад пожарной ретротехники провели в Барнауле

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 9 мая возложили цветы к Мемориалу Славы в Барнауле и организовали парад пожарной ретротехники, приурочив его к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства с уточнением, что мероприятия были "организованны с соблюдением всех мер предосторожности в условиях режима самоизоляции".

В возложении цветов приняли участие глава регионального ГУ МЧС России генерал-майор внутренней службы Александр Макаров и зампред правительства края Игорь Степаненко.

Колонна ретротехники, которая когда-то защищала краевую столицу от огненной стихии, прошла по основным транспортным магистралям города: проспектам Красноармейскому, Ленина и Строителей.

В нее вошли несколько российских автомобилей, в том числе ЗИЛ-157, который недавно восстановили сотрудники МЧС. Автопробег прошел под музыкальное сопровождение из песен военных лет.