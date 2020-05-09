После снятия режима самоизоляции повышение зарплат произойдет в низкоконкурентных сферах и медицине. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на слова Людмилы Ивановой-Швец, доцента РЭУ имени Плеханова.

По мнению специалиста, рост зарплат ожидается в сфере энергетики и связи — там мало конкуренции и больших изменений из-за пандемии COVID-19 не произошло. Увеличение зарплат также ждет медицинских работников, в том числе в частных клиниках, поскольку в России вырос спрос на их услуги.

Оплаты труда немного поднимут в IT, области развлечений и образования. Иванова-Швец связала это с переводом части сотрудников на постоянную удаленку — работодателям придется меньше тратить на аренду офисов и часть этих денег достанется сотрудникам.

Хуже всех придется сотрудникам в сфере туризма, пассажироперевозок, ресторанов и гостиничного бизнеса. Отрасль больше всех пострадала от пандемии и у компаний долгое время не будет средств на повышение заработных плат.

Доцент также прогнозировала падение спроса товаров и услуг из онлайн-магазинов, прибыли розничных аптек и доставки. Эти предприятия сейчас получают увеличенную выгоду на фоне карантинных мер.