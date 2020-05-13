Авария произошла 13 мая на проспекте Красноармейском в Барнауле, рассказали amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

В районе пересечения с улицей Партизанской в 14:10 столкнулись грузовик Scania 124L под управлением 43-летнего водителя и легковая иномарка Toyota Prius, за рулем которой находился мужчина 1967 года рождения.

"В результате ДТП пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД Барнаула", – уточнили в ведомстве.

Как ранее писал amic.ru, авария привела к серьезному затруднению в движении транспорта.