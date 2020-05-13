Авария произошла 13 мая на проспекте Красноармейском в Барнауле, рассказали amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
В районе пересечения с улицей Партизанской в 14:10 столкнулись грузовик Scania 124L под управлением 43-летнего водителя и легковая иномарка Toyota Prius, за рулем которой находился мужчина 1967 года рождения.
"В результате ДТП пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД Барнаула", – уточнили в ведомстве.
Как ранее писал amic.ru, авария привела к серьезному затруднению в движении транспорта.
Комментарии
Там нужно запретить левый поворот по красноармейскому, всё равно при повороте успевают проехать 2-3 машины и затор, а ещё лучше как в развитых странах разделить красный сигнал на две части для едущих вниз и вверх по красноармейскому, тогда все три ряда разъедутся нормально