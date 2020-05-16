Бразильский эколог Дэвид Лапола высказал точку зрения, что после коронавируса мир может охватить новая пандемия, сообщает информагентство AFP.

Эксперт уверен, что ее источником станут тропические леса Амазонии, которые в настоящее время активно вырубают.

По его оценке, Амазония – это огромный естественный вирусный резервуар, их которого в процессе активной вырубки может вырваться патоген, который вызовет новую пандемию.

Ученый считает, что именно из-за активной урбанизации человека поразили такие вирусы, как SARS-CoV-2, ВИЧ, лихорадки денге и Эбола.

Стоит отметить, что при новом президенте Бразилии рубки лесов Амазонии выросли на 85%. Только с января по апрель 2020 года на древесину пустили деревья, занимающие территорию в 1202 квадратных километра.