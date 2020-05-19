Белокуриха до 19 мая была последним городом Алтайского края, где не выявили ни одного случая коронавируса. Однако COVID-19 за минувшие сутки нашли и там.

Как уже сообщал amic.ru, за последние 24 часа в регионе подтвердили 44 новых случая заражения. В общей сложности в крае насчитывается 1014 инфицированных. Также стало известно о четвертом умершем с диагнозом COVID-19.

Случаи заражения распределились следующим образом:

Барнаул – 350;

Змеиногорский район – 245;

Бийск – 108;

Рубцовск – 43;

Павловский район – 26;

Поспелихинский район – 23;

Благовещенский район – 22;

Новоалтайск – 16;

Славгород – 14;

Тальменский район – 13;

Рубцовский, Немецкий национальный и Тюменцевский районы – по 10;

ЗАТО Сибирский и Бурлинский район – по 9;

Камень-на-Оби – 8;

Горняк, Заринск, Новичихинский и Третьяковский районы – по 7;

Родинский район – 6;

Алейск, Первомайский и Курьинский районы – по 5;

Яровое, Бийский и Залесовский районы – по 4;

Крутихинский, Ребрихинский, Табунский, Волчихинский и Завьяловский районы – по 3;

Советский, Егорьевский, Кулундинский, Косихинский, Мамонтовский и Ключевский районы – по 2;

Белокуриха, Троицкий, Целинный, Михайловский, Романовский, Алтайский, Усть-Калманский, Шипуновский, Тогульский и Солонешенский районы – по 1.