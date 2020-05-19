Первый случай заражения коронавирусом выявили в алтайском городе-курорте Белокуриха, информирует пресс-служба городской мэрии.

Сообщается, что заболевшая проходит лечение на базе барнаульской городской больницы № 5. О возрасте пациентки и обстоятельствах заражения не уточняется.

Специалисты уже установили круг контактных лиц пациентки, с ними работают медики.

Тем временем жителей Белокурихи призывают неукоснительно соблюдать меры предосторожности и масочный режим, а также надевать перчатки при выходе из дома. Кроме того, людям старше 65 лет и вовсе следует строго придерживаться самоизоляции, а при необходимости вызывать волонтеров по номеру 112.