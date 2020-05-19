Первый случай заражения коронавирусом выявили в алтайском городе-курорте Белокуриха, информирует пресс-служба городской мэрии.
Сообщается, что заболевшая проходит лечение на базе барнаульской городской больницы № 5. О возрасте пациентки и обстоятельствах заражения не уточняется.
Специалисты уже установили круг контактных лиц пациентки, с ними работают медики.
Тем временем жителей Белокурихи призывают неукоснительно соблюдать меры предосторожности и масочный режим, а также надевать перчатки при выходе из дома. Кроме того, людям старше 65 лет и вовсе следует строго придерживаться самоизоляции, а при необходимости вызывать волонтеров по номеру 112.
Комментарии
Понеслось. Очень жалко, долго держались. Кто завез?
мало информации всё на уровне слухов.... где чёткий анализ всего?
Зачем вам кто завез? Сжечь хотите дикари?
хотим понять истинную причину и опасность а не слухи
Привезли родственники заболевшей, навестившие её на майские праздники. Приехали из Новосибирска на автобусе, так что не факт, что заразили только её. Это всё, что нужно знать о якобы введенных ограничениях на въезд в наш регион на майские. Зачем на трассах стояли росгвардейцы с автоматами, если пускали всё равно всех подряд? В Белокурихе каждая третья машина была с номерами других регионов. И сейчас "гостей" навалом.
19.05.2020 09:30
- гость -
Зачем сжечь? Узнать, как в период самоизоляции вирус попал туда, куда не должен был. Город не проездной, аэропорта, ж/д вокзала нет.
Зачем вам кто завез? Сжечь хотите дикари?
Москвичи или вахтовики?
В этой ситуации кто-то хотел быть равнее других как всегда. Если санатории и гостиницы запреты на расселение соблюдали, то многие гостевые дома, и квартиры сдавались на ура. Приезжавшие из Нска, Москвые и т.п. соблюдать режим самоизоляции не спешили. Иногородних машин на майские праздники, да и до них, когда было тепло, было полно. В Машках в очередях большая часть была приезжих.
Специалисты уже установили круг контактных лиц пациентки,
как?
ладно домашние известно
проехала в автобусе +20 человек
сходила в магазин, почту, сбер + 50 человек
никогда не поверю что они реально могут всех прям установить
Нужен был запрет на сдачу квартир посуточно. Да, санатории и гостиницы подчинились и закрылись. Зато барыги от народа, скупившие в Белокурихе по 3-4 квартиры, как сдавали их посуточно, так и сдают. На одном Авито прямо сейчас 50+ объявлений. Мало того, что этот бизнес малозаконен, налоги никто не платит, так ещё и заразу благодаря им завозят.
"Кум с вахты приехал" и сразу в гости.
19.05.2020 10:05
Триаго
А че у вас полиция спит? Вышел же закон о запрете посуточной сдачи квартир.
У нас законов много выходит. Только их почти никто не исполняет. Масочный режим тот же - в Белокурихе я на прошлой неделе два раза ходил в магазин, и был там единственным человеком в маске. Всем пофиг. Может сейчас, когда появились заражённые, начнут соблюдать, но и то сомневаюсь.
Травка зеленеет...
Солнышко блестит...
Морда слишком преет
В маске от CORVID
19.05.2020 10:11
Триаго
И правильно делаете, что сомневаетесь. У нас в Барнауле только пятая часть в масках ходит.
19.05.2020 10:04
- гость -
проехала в автобусе +20 человек
сходила в магазин, почту, сбер + 50 человек
Вирулентность коронавируса постепенно снижается. Это заметно даже по странам Европы. А в России ходит в основном европейский штамм.
пора открывать санатории! а, пока в городе люди настроены негативно на приезжих, будут недовольные!
Теперь, когда местное население заразили, к приезжим ковидным больным будет более лояльное отношение
19.05.2020 10:29
- гость -
Не путайте вирулентность с контагиозностью.
не верю ни тем ни этим цифрам, что мешает заграничным статистам тоже врать про заразившихся
19.05.2020 10:34
- гость -
Не путайте вирулентность с контагиозностью.
Это обычно зависимые параметры.
19.05.2020 10:14
- гость -
Гдн вы пятую часть увидели? ОЧЕНь РЕДКО человека в маске можно увидеть в Барнауле.
Вот это-то и пллохо.
Вот и пойми логику нашего народа, что носимся с этим вирусом как курица с яйцом. Ну выявили и выявили... щас выяснится что в легкой форме, а контактные вообще бессимптомные. так нет же , надо в маски всех одеть, а лучше по домам закрыть.
Зимой, когда весь Алтайский край и не только болели ОРВИ и гриппом, когда по 200 человек в фильтр приходило, РЕАЛЬНО БОЛЕВШИХ, с симптомами, и доходило до 50 в день , которых в больницу увозили с подтвержденными диагнозами пневмонии, больницы были переполнены, в коридорах лежали люди, что то никто не истерил! маски в транспорт и магазины никто не носил! самоизоляцию никто не объявлял! контактных не выявлял! А тут прям истерика, ВЫЯВИЛИ! реально, МАССОВЫЙ ПСИХОЗ!
Вчера ходил в ленту Пионер за продуктами. В масках не более трети. Охрана и полицейские ходят как сонные мухи- даже замечания не делают. Вот вам и бла-бла-бла. А выпороли бы розгами перед ТЦ пять нарушителей- и дело бы сдвинулось. Рефлексы надо прививать.
19.05.2020 10:35
- гость -
не верю ни тем ни этим цифрам, что мешает заграничным статистам тоже врать про заразившихся
О ещё один член секты отрицания вируса, я ещё хочу только вас сообщить по большому секреты, что земля плоская.
что земля плоская
истенно!
КАК то так
никто и не говорит, что вируса нет. Вирусы всегда были , есть и будут. И этот вирус не исключение. Просто не кажется вам, что уровень тревожности некоторых паникеров явно не соответствует уровню опасности данного вируса???слегка завышен, скажем так