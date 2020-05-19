В Алтайском крае зафиксировали четвертую смерть пациента, зараженного коронавирусом. Об этом 19 мая сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. От оперштаба Алтайского края пока информация не поступала.

По информации amic.ru, скончалась жительница села Тюменцево, ей было более 60 лет. Она находилась на лечении в барнаульском госпитале в тяжелом состоянии.

Как ранее писал amic.ru, четвертой погибшей стала 69-летняя пенсионерка. Однако позже по результатам экспертизы стало известно, что причиной ее смерти стал не коронавирус, а хронические заболевания. Поэтому этот случай вывели из статистики. Таким образом, в регионе по-прежнему четверо умерших.

5 мая скончалась заразившаяся коронавирусной инфекцией 74-летняя женщина. Она страдала сахарным диабетом.

До этого умерли 75-летний житель Змеиногорска и 57-летний житель Первомайского района, которые были госпитализированы с диагнозом COVID-19.