+5 районов. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае

Коронавирус в Алтайском крае затронул еще пять муниципалитетов региона. За несколько дней на карту распространения COVID-19 добавились Кытмановский, Быстроистокский, Калманский, Шелаболихинский и Хабарский районы. Таким образом, случаи заболевания коронавирусом пока не зарегистрировали лишь в 14 муниципальных образованиях.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 67 новых инфицированных. Общее число зараженных достигло 1915. Выздоровели 789 человек. В тяжелом состоянии находятся 39 пациентов, из них 16 подключены к аппаратам ИВЛ.
Случаи инфицирования распределились следующим образом:
жители Барнаула – 859;
Змеиногорского района – 253;
Бийска – 133;
Рубцовска – 76;
Новоалтайска – 44;
Павловского района – 33;
Славгорода – 31;
Благовещенского района – 26;
Тюменцевского района – 24;
Поспелихинского района – 23;
Первомайского района – 22;
Ребрихинского района – 17;
Тальменского района – 16;
Рубцовского района – 14;
Горняка и Курьинского района – по 13;
Камня-на-Оби, ЗАТО Сибирский, Бурлинского района – по 12;
Немецкого национального района – 11;
Бийского района – 9;
Заринска, Алейска – по 8;
Новичихинского и Третьяковского района – по 7;
Крутихинского, Советского, Родинского, Завьяловского и Зонального районов – по 6;
Солонешенского, Волчихинского и Косихинского районов – по 5;
Егорьевского, Усть-Калманского, Табунского и Залесовского районов, Ярового – по 4;
Кулундинского, Шипуновского, Заринского, Усть-Пристанского и Михайловского районов – по 3;
Алтайского, Мамонтовского, Ключевского и Алейского районов – по 2;
Троицкого, Целинного, Романовского, Тогульского, Каменского, Шелаболихинского, Быстроистокского районов и Белокурихи – по 1.
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