+5 районов. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае

Коронавирус в Алтайском крае затронул еще пять муниципалитетов региона. За несколько дней на карту распространения COVID-19 добавились Кытмановский, Быстроистокский, Калманский, Шелаболихинский и Хабарский районы. Таким образом, случаи заболевания коронавирусом пока не зарегистрировали лишь в 14 муниципальных образованиях.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 67 новых инфицированных. Общее число зараженных достигло 1915. Выздоровели 789 человек. В тяжелом состоянии находятся 39 пациентов, из них 16 подключены к аппаратам ИВЛ.

Случаи инфицирования распределились следующим образом:

жители Барнаула – 859;

Змеиногорского района – 253;

Бийска – 133;

Рубцовска – 76;

Новоалтайска – 44;

Павловского района – 33;

Славгорода – 31;

Благовещенского района – 26;

Тюменцевского района – 24;

Поспелихинского района – 23;

Первомайского района – 22;

Ребрихинского района – 17;

Тальменского района – 16;

Рубцовского района – 14;

Горняка и Курьинского района – по 13;

Камня-на-Оби, ЗАТО Сибирский, Бурлинского района – по 12;

Немецкого национального района – 11;

Бийского района – 9;

Заринска, Алейска – по 8;

Новичихинского и Третьяковского района – по 7;

Крутихинского, Советского, Родинского, Завьяловского и Зонального районов – по 6;

Солонешенского, Волчихинского и Косихинского районов – по 5;

Егорьевского, Усть-Калманского, Табунского и Залесовского районов, Ярового – по 4;

Кулундинского, Шипуновского, Заринского, Усть-Пристанского и Михайловского районов – по 3;

Алтайского, Мамонтовского, Ключевского и Алейского районов – по 2;

Троицкого, Целинного, Романовского, Тогульского, Каменского, Шелаболихинского, Быстроистокского районов и Белокурихи – по 1.