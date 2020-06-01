Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с новой коронавирусной инфекцией сообщил о 67 новых случаях заражения COVID-19.
Заболевших выявили в Барнауле – 16 человек, Рубцовском районе – 13, Славгороде – 8, Новоалтайске – 5, Павловском, Алтайском, Третьяковском, Тюменцевском, Хабарском, Курьинском районах, Бийске и Камне-на-Оби – по двое. В Горняке, Поспелихинском, Родинском, Егорьевском, Ребрихинском, Табунском, Косихинском, Бурлинском и Кытмановском районах – по одному заболевшему.
Таким образом, на 1 июня в регионе насчитывается 1915 инфицированных. Выздоровели 789 человек. В тяжелом состоянии находятся 39 пациентов, из них 16 подключены к аппаратам ИВЛ.
Отметим, что около 70 новых случаев заражения коронавирусом ежесуточно выявляют в Алтайском крае уже на протяжении почти двух недель. Так, накануне, 31 мая, зарегистрировали 69 инфицированных.
При этом количество проведенных тестирований на инфекцию в регионе перевалило за 100 тысяч.
Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что Барнаул вошел в десятку городов по уровню восстановления после эпидемии коронавируса. Город занял девятое место. Наилучшие показатели продемонстрировали Новокузнецк, Набережные Челны и Магнитогорск.
Комментарии
все очень просто..... примерно до 20 июня будут высокие цифры зараженных! а потом резкое снижение к 24 июня, чтобы проголосовать.... а потом как получится, может и опять будут высокие цифры заражения, потому что правительству это очень выгодно! так что не надейтесь что до 20 числа кому то откроют сферы бизнеса.....
Вите надо выйти
79 близко в 70? Как-то в школе на уроках математики в 1 классе по-другому учили.
поумнели что ли и решили другие цифры использовать? даже странно что не 69 или 79.... ждем в ближайшие дни цифры 69 и 79... и может 59.....
Очень подозрительно одинаковые цифры зараженных... как будто тестов проводят не больше 70, чтобы меньше узнать сколько человек заразилось.... Это точно к 24 июню точно количество зараженных упадет)))
Еще интересная закономерность, если в барнауле в сутки много, то в крае будет мало, если в барнауле за сутки мало, то в крае будет много, а общая сумма примерно одинакова...
есть ежедневный план по нужным цифрам и он выполняется, чтобы списывать деньги! как же противно от постоянного вранья нашего правительства.....
1.06.2020 12:49
- гость -
ооо, не мне одной так показалось, странность прям какая то((((
Конспирологам не сидится спокойно. Угомонитесь, конец света не состоялся, заболеваемость, и так низкая, снижается. Это обычная болезнь среди многих.
Больные без симптомов уже не входят в статистику, верно?
да кто их считает?от фонаря пишут...
1.06.2020 12:53
Наталья
Конспирологам не сидится спокойно.
Это жизненная позиция подозревать всех, всегда и везде. Абсолютно не важно в чём, кончится вирус, будут не верить в урожайность зерновых, картошки, количеству отремонтированных дорог. Главное в их жизни быть не довольным этой жизнью.
Равномерно осваивают призовые
Вняли критику отчётности 9-й оканчивающуюся,теперь будет 7. Чётное число в отчётах как-то стрёмно выглядит,как 2 цветка....
Надо делать тестов не более 40 в сутки и всё придёт в норму. Все ограничения можно будет снимать.
1.06.2020 12:53
Наталья
Всё ещё впереди. Заболеваемость высокая, это факт.
1.06.2020 13:01
Как то так
А вы довольны и счастливы, что край в ковиде.