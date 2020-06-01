Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с новой коронавирусной инфекцией сообщил о 67 новых случаях заражения COVID-19.

Заболевших выявили в Барнауле – 16 человек, Рубцовском районе – 13, Славгороде – 8, Новоалтайске – 5, Павловском, Алтайском, Третьяковском, Тюменцевском, Хабарском, Курьинском районах, Бийске и Камне-на-Оби – по двое. В Горняке, Поспелихинском, Родинском, Егорьевском, Ребрихинском, Табунском, Косихинском, Бурлинском и Кытмановском районах – по одному заболевшему.

Таким образом, на 1 июня в регионе насчитывается 1915 инфицированных. Выздоровели 789 человек. В тяжелом состоянии находятся 39 пациентов, из них 16 подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, что около 70 новых случаев заражения коронавирусом ежесуточно выявляют в Алтайском крае уже на протяжении почти двух недель. Так, накануне, 31 мая, зарегистрировали 69 инфицированных.

При этом количество проведенных тестирований на инфекцию в регионе перевалило за 100 тысяч.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что Барнаул вошел в десятку городов по уровню восстановления после эпидемии коронавируса. Город занял девятое место. Наилучшие показатели продемонстрировали Новокузнецк, Набережные Челны и Магнитогорск.