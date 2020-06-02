Дополнительные пригородные поезда ввели в Алтайском крае

C 1 июня в Алтайском крае ввели дополнительные пригородные поезда на летний период, сообщает пресс-служба АО "Алтай-пригород".

Таким образом, на лето вводят:

№ 6388 Барнаул – Баюново (по средам, пятницам и в выходные), отправление в 18:02, прибытие в 19:17;

№ 6387 Баюново – Барнаул (по средам, пятницам и в выходные), отправление в 20:10, прибытие в 21:25;

№ 6113 Барнаул – Арбузовка (в выходные и праздничные дни), отправление в 10:55, прибытие в 12:53;

№ 6114 Арбузовка – Барнаул (в выходные и праздничные дни), отправление в 18:28, прибытие в 20:30;

№ 6022 Барнаул – Озерки (ежедневно), отправление в 19:58, прибытие в 21:21.

Кроме того, с 1 июня электропоезд № 6021 Озерки – Барнаул курсирует ежедневно, а не только в рабочие дни. Он отправляется 04:34, а прибывает в 05:56

Уточняется, что расписание остальных поездов и электропоездов остается прежним.