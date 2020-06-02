За входами на крыши многоэтажек Барнаула будут следить видеокамеры

Фото: пресс-центр администрации Барнаула
В многоквартирных домах Барнаула выходы на технические этажи и кровлю оборудуют камерами видеонаблюдения, сообщает пресс-центр мэрии.
Сотрудники управляющих компаний выявляют факты взлома выходов в эти помещения как детьми, так и взрослыми. Камеры устанавливают для того, чтобы решить эту проблему и помочь полиции в поиске и привлечении нарушителей к ответственности.
Так, управляющая компания "Сибирский Альянс" уже смонтировала оборудование в многоквартирных домах по проспекту Энергетиков, 2, и улице Взлетной, 103.
В мэрии напомнили, что находиться на крыше или чердаке дома людям, не имеющим отношения к технической эксплуатации и ремонту здания, запрещено.
"Проникновение на крышу горожан небезопасно: есть риск потерять равновесие, оступиться и упасть с высоты. Кроме того, можно повредить установленное на крыше оборудование — антенны, вентиляционные устройства и прочее", — предупредили в городского администрации, уточнив, что за порчу общедомового имущества предусмотрена ответственность.
Комментарии
Ну вообще то чердак это общедомовое имущество и распоряжаться имеют право только собственники, коими сотрудники управляющих компаний не являются. Сотрудники компаний сами имеют доступ только на основании договора с жильцами многоквартирного дома и являются обслуживающим (наемным) персоналом. Что либо указывать или запрещать в частности общедомового имущества они не имеют права.