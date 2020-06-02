За входами на крыши многоэтажек Барнаула будут следить видеокамеры

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

В многоквартирных домах Барнаула выходы на технические этажи и кровлю оборудуют камерами видеонаблюдения, сообщает пресс-центр мэрии.

Сотрудники управляющих компаний выявляют факты взлома выходов в эти помещения как детьми, так и взрослыми. Камеры устанавливают для того, чтобы решить эту проблему и помочь полиции в поиске и привлечении нарушителей к ответственности.

Так, управляющая компания "Сибирский Альянс" уже смонтировала оборудование в многоквартирных домах по проспекту Энергетиков, 2, и улице Взлетной, 103.

В мэрии напомнили, что находиться на крыше или чердаке дома людям, не имеющим отношения к технической эксплуатации и ремонту здания, запрещено.

"Проникновение на крышу горожан небезопасно: есть риск потерять равновесие, оступиться и упасть с высоты. Кроме того, можно повредить установленное на крыше оборудование — антенны, вентиляционные устройства и прочее", — предупредили в городского администрации, уточнив, что за порчу общедомового имущества предусмотрена ответственность.